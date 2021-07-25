«Блин, а я ведь могла быть в Токио». Яна Егорян — об Олимпиаде и угрозах

— Инна Дериглазова потерпела обидное поражение в финале. Вы сильно расстроились?

— Очень хорошо, что у нас есть две медали. И очень жаль, что Инна не смогла довести финальную встречи до победы. Инна — великая спортсменка, великая фехтовальщица в женской рапире. Ей нет равных. Не знаю, что произошло в финале, возможно, на малейшую секунду что-то промелькнуло у нее в голове. Считаю, что Инна как была победительницей, так ею и осталась. Даже несмотря на то, что она с серебром Олимпийских игр. Хочу особо подчеркнуть, что в мировой женской рапире есть Инна. Потом идет огромная пропасть, и только после — все остальные. Инна на голову выше всех. Она очень много трудится, ни на секунду не жалеет себя. Таких спортсменов очень мало в нашей стране.

— Инна уже сказала, что проблема в том, что из-за пандемии не было соревнований…

— Не думаю, что ей не хватило соревновательной практики. Она профессионал своего дела, несмотря на карантин, много тренировалась и работала. Слушайте, она выиграла семь или восемь турниров в России подряд, ездила на международный турнир перед Олимпиадой, который тоже завершился в ее пользу. Просто что-то пошло не так в финале. Инна не робот, она тоже живой человек.

Инна Дериглазова | Источник: РИА "Новости"

— Лариса Коробейникова проявила волю к победе: дважды отыгралась и вырвала из рук итальянки бронзовую медаль. Героиня?

— Лариса просто чудо-девочка! Она зубами схватилась за эту медаль и сказала: «Я ее никому не отдам». Смотрю Игры по телевизору, у меня постоянно мурашки по коже от того, как люди стараются, как всячески делают так, чтобы нанести укол. Лариса молодец, не упустила свою возможность уехать с Олимпиады с медалью. А то, что она бронзовая… Медаль есть медаль. И по тем эмоциям, которые Лариса испытывала, понимаем, что для нее эта медаль — настоящее золото. А для нас, болельщиков и спортсменов, наши фехтовальщики всегда будут лучшими. Думаю, когда они вернутся домой, их будут встречать как победителей, и никто не подумает, у кого серебро, а у кого бронза. А впереди ведь еще командные соревнования. Так что ждем.

— Яна, у вас прекрасный повод пропускать эти Олимпийские игры. А нет ли внутреннего чувства расстройства, что все же вы могли быть сейчас в Токио?

— Поездка на Олимпийские игры всегда огромное событие для любого спортсмена. Да, я вместе со своей командой зарабатывала лицензии, чтобы поехать на Игры. Но когда дело касается семьи и спорта, думаю, что большинство женщин выберет семью. Сейчас разговариваю с вами и качаю своего малыша, наслаждаюсь этим моментом. Конечно, когда смотришь Олимпиаду, у тебя промелькает секундная слабость: «Блин, я же могла быть там!». Но тут же смотришь на своего ребенка и понимаешь, что нет, я должна быть рядом со своим малышом и дарить ему свою любовь, как и он дарит мне.

И еще один важный факт: у нас очень сильная команда по сабле. Будет выступать Соня Великая, это великая спортсмена, ее даже не надо представлять. Есть Соня Позднякова, которая в 2018 году, будучи совсем юной, завоевала медаль чемпионата мира. И есть Оля Никитина (ее можно назвать «темной лошадкой») которая резко ворвалась во взрослое фехтование и уже успела показать очень многое, проявить себя. Даже не страшно из-за того, что меня нет в Токио. У нас есть три невероятно крутых спортсменки, каждая из которых способна завоевать золотую медаль Игр.

Софья Великая | Источник: РИА "Новости"

— У Софьи Великой поединок начинается в 5:10 по Москве. Удастся посмотреть в такую рань?

— Я не сплю уже вторые сутки (смеется). Смотрю все виды оружия, каждый бой. И, конечно же, завтра буду за всеми следить. Очень обидно, что по телеканалам постоянно показывают повторы каких-то олимпийских соревнований, но когда у нас идет прямой эфир и фехтуют российские спортсмены, то почему-то нужно искать трансляции по всем каналам, по всем интернет-площадкам, и в итоге пишем друг другу сообщения, кто где нашел трансляцию. Но это вы, скорее всего, вырежете из интервью (смеется).

— Все оставим, Яна. Я тоже сегодня хотел посмотреть с телефона полуфинальный поединок Инны Дериглазовой, но в итоге пришлось сильно ругаться.

— Очень много недовольных. Я редко открываю Instagram, но во время Олимпиады решила следить, что мне пишут мои подписчики. Читаю много недовольных комментариев, что очень сложно найти трансляции и следить за своими.

— Вам еще повезло. Олимпийцы из других видов спорта подвергаются жуткой критике за свое выступление.

— И мне приходят сообщения, что нас используют, что не должны были ехать на Олимпиаду, потому что так нельзя без флага и гимна. По мне, это обычные диванные критики, которые ничего не добились и у них не остается никакого выхода, кроме как отправлять негатив. Они этим подпитываются. И если мы будем реагировать на этот непонятный и необоснованный гнев, лучше от этого не будет.

— Теннисист Андрей Рублев сказал, что желают даже смерти всей его семье. Разве это нормально?

— Вы знаете, мне такие сообщения приходили. И от достаточно известных людей. Даже не хочу называть имя этой девочки, она живет ради пиара. Думаю, что в фигурном катании сразу поймут, о ком я говорю. Это абсолютно неадекватная девочка, она писала моей маме в Instagram, чтобы я, мой ребенок и все мы… Там такие вещи ужасные… Если обращать на такое внимание, то можно сойти с ума.

— Яна, огромное количество вопросов задают ваши поклонники и любители спорта о вашем будущем. Когда мы вновь увидим вас в спорте?