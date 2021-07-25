«Блин, а я ведь могла быть в Токио». Яна Егорян — об Олимпиаде и угрозах

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Блин, а я ведь могла быть в Токио». Яна Егорян — об Олимпиаде и угрозах

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову похвалила выступление российских рапиристок на Олимпийских играх в Токио, выразила уверенность, что саблистки смогут завоевать золотые медали и сказала, что иногда возникают мысли, что сейчас она могла быть на Играх. Также молодая мама призналась, что в адрес ее семьи поступали угрозы от известного человека, и рассказала, когда она вернется в спорт.

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Источник: РИА "Новости"

— Инна Дериглазова потерпела обидное поражение в финале. Вы сильно расстроились?

— Очень хорошо, что у нас есть две медали. И очень жаль, что Инна не смогла довести финальную встречи до победы. Инна — великая спортсменка, великая фехтовальщица в женской рапире. Ей нет равных. Не знаю, что произошло в финале, возможно, на малейшую секунду что-то промелькнуло у нее в голове. Считаю, что Инна как была победительницей, так ею и осталась. Даже несмотря на то, что она с серебром Олимпийских игр. Хочу особо подчеркнуть, что в мировой женской рапире есть Инна. Потом идет огромная пропасть, и только после — все остальные. Инна на голову выше всех. Она очень много трудится, ни на секунду не жалеет себя. Таких спортсменов очень мало в нашей стране.

— Инна уже сказала, что проблема в том, что из-за пандемии не было соревнований…

— Не думаю, что ей не хватило соревновательной практики. Она профессионал своего дела, несмотря на карантин, много тренировалась и работала. Слушайте, она выиграла семь или восемь турниров в России подряд, ездила на международный турнир перед Олимпиадой, который тоже завершился в ее пользу. Просто что-то пошло не так в финале. Инна не робот, она тоже живой человек.

Инна Дериглазова | Источник: РИА "Новости"

— Лариса Коробейникова проявила волю к победе: дважды отыгралась и вырвала из рук итальянки бронзовую медаль. Героиня?

— Лариса просто чудо-девочка! Она зубами схватилась за эту медаль и сказала: «Я ее никому не отдам». Смотрю Игры по телевизору, у меня постоянно мурашки по коже от того, как люди стараются, как всячески делают так, чтобы нанести укол. Лариса молодец, не упустила свою возможность уехать с Олимпиады с медалью. А то, что она бронзовая… Медаль есть медаль. И по тем эмоциям, которые Лариса испытывала, понимаем, что для нее эта медаль — настоящее золото. А для нас, болельщиков и спортсменов, наши фехтовальщики всегда будут лучшими. Думаю, когда они вернутся домой, их будут встречать как победителей, и никто не подумает, у кого серебро, а у кого бронза. А впереди ведь еще командные соревнования. Так что ждем.

— Яна, у вас прекрасный повод пропускать эти Олимпийские игры. А нет ли внутреннего чувства расстройства, что все же вы могли быть сейчас в Токио?

— Поездка на Олимпийские игры всегда огромное событие для любого спортсмена. Да, я вместе со своей командой зарабатывала лицензии, чтобы поехать на Игры. Но когда дело касается семьи и спорта, думаю, что большинство женщин выберет семью. Сейчас разговариваю с вами и качаю своего малыша, наслаждаюсь этим моментом. Конечно, когда смотришь Олимпиаду, у тебя промелькает секундная слабость: «Блин, я же могла быть там!». Но тут же смотришь на своего ребенка и понимаешь, что нет, я должна быть рядом со своим малышом и дарить ему свою любовь, как и он дарит мне.

И еще один важный факт: у нас очень сильная команда по сабле. Будет выступать Соня Великая, это великая спортсмена, ее даже не надо представлять. Есть Соня Позднякова, которая в 2018 году, будучи совсем юной, завоевала медаль чемпионата мира. И есть Оля Никитина (ее можно назвать «темной лошадкой») которая резко ворвалась во взрослое фехтование и уже успела показать очень многое, проявить себя. Даже не страшно из-за того, что меня нет в Токио. У нас есть три невероятно крутых спортсменки, каждая из которых способна завоевать золотую медаль Игр.

Софья Великая | Источник: РИА "Новости"

— У Софьи Великой поединок начинается в 5:10 по Москве. Удастся посмотреть в такую рань?

— Я не сплю уже вторые сутки (смеется). Смотрю все виды оружия, каждый бой. И, конечно же, завтра буду за всеми следить. Очень обидно, что по телеканалам постоянно показывают повторы каких-то олимпийских соревнований, но когда у нас идет прямой эфир и фехтуют российские спортсмены, то почему-то нужно искать трансляции по всем каналам, по всем интернет-площадкам, и в итоге пишем друг другу сообщения, кто где нашел трансляцию. Но это вы, скорее всего, вырежете из интервью (смеется).

— Все оставим, Яна. Я тоже сегодня хотел посмотреть с телефона полуфинальный поединок Инны Дериглазовой, но в итоге пришлось сильно ругаться.

— Очень много недовольных. Я редко открываю Instagram, но во время Олимпиады решила следить, что мне пишут мои подписчики. Читаю много недовольных комментариев, что очень сложно найти трансляции и следить за своими.

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— Вам еще повезло. Олимпийцы из других видов спорта подвергаются жуткой критике за свое выступление.

— И мне приходят сообщения, что нас используют, что не должны были ехать на Олимпиаду, потому что так нельзя без флага и гимна. По мне, это обычные диванные критики, которые ничего не добились и у них не остается никакого выхода, кроме как отправлять негатив. Они этим подпитываются. И если мы будем реагировать на этот непонятный и необоснованный гнев, лучше от этого не будет.

— Теннисист Андрей Рублев сказал, что желают даже смерти всей его семье. Разве это нормально?

— Вы знаете, мне такие сообщения приходили. И от достаточно известных людей. Даже не хочу называть имя этой девочки, она живет ради пиара. Думаю, что в фигурном катании сразу поймут, о ком я говорю. Это абсолютно неадекватная девочка, она писала моей маме в Instagram, чтобы я, мой ребенок и все мы… Там такие вещи ужасные… Если обращать на такое внимание, то можно сойти с ума.

— Яна, огромное количество вопросов задают ваши поклонники и любители спорта о вашем будущем. Когда мы вновь увидим вас в спорте?

— До января следующего года я не планирую возвращаться в спорт. Я хочу провести время с ребенком, с мужем, с семьей. А в январе будет видно, будем потихоньку начинать тренироваться, приводить себя в форму. А там уже как пойдет.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
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Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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