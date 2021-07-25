Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля

Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Второй медальный день Олимпиады принес нашей команде первое золото и неплохую коллекцию наград другого достоинства — три серебра и одну бронзу. По большому счету не оправдали надежд только дзюдоисты, которым нужно срочно прибавлять. Ну и от рапиристки Инны Дериглазовой мы, безусловно, ждали золота, но это спорт.

В итоге по общему количеству наград мы сейчас уступаем только японцам и американцам. Последние сильно поднялись, в том числе благодаря плаванию, и в ближайшее время, видимо, продолжат атаку на первую строчку. С золотом у нас пока явный недобор, однако впереди еще много наших видов.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» выбрал семь основных событий дня, о которых мы писали сегодня.

1) Первое олимпийское золото стрелков за 17 лет

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров и стала первой олимпийской чемпионкой в сборной ОКР на этой Олимпиаде, а также первым нашим стрелком, завоевавшим золото Игр, с 2004 года.

После своей победы Виталина рассказала о своем необычном талисмане и надеждах в ближайшее время сыграть свадьбу.

Источник: Reuters

2) Обидное поражение Дериглазовой и бронза Коробейниковой

Американка Ли Кифер сначала огорчила в полуфинале россиянку Ларису Коробейникову, а затем сенсационно повергла лидера женской рапиры, еще одну нашу соотечественницу Инну Дериглазову. В итоге — двойной подиум россиянок, но без золота. С другой стороны, после вчерашнего безмедального дня фехтовальщики открыли счет медалям, и нам грех жаловаться.

В интервью после финала Дериглазова посетовала, что раньше регулярно побеждала американку, и намекнула, что собирается продолжить карьеру.

Лариса Коробейникова | Источник: AFP 2021

3) Тхэквондо продолжает жечь

После вчерашней бронзы Михаила Артамонова у команды ROC в тхэквондо — серебро Татьяны Мининой. Этот вид единоборства сейчас неожиданно стал одним из самых успешных видов спорта для России в Токио. Ждем от нашей команды новых приятных сюрпризов.

В финале Минина уступила Анастасии Золотич из США, но такое выступление — тоже успех. В микст-зоне красавица-боец рассказала, что тренируется с мужем.

Татьяна Минина | Источник: РИА "Новости"

4) Лучницы подтвердили свой класс

Женская команда российских лучниц повторила в Токио-2020 успех Рио-2016. Наши девушки — снова вторые. Впереди только безусловные лидеры этого вида спорта — спортсменки из Кореи.

Светлана Гомбоева | Источник: РИА "Новости"

5) Вылет и жалобы Рублева

Одна из главных наших надежд в теннисном турнире Токио Андрей Рублев уступил в первом же матче кумиру японской публики Кеи Нишикори. После неудачной встречи россиянин пожаловался на жесткие атаки со стороны хейтеров в соцсетях.

А вот Екатерина Александрова неожиданно прошла 12-ю «сеяную» бельгийку Элизе Мертенс. Елена Веснина на зубах вытащила игру с латышкой Еленой Остапенко.

Андрей Рублев | Источник: РИА "Новости"

6) Нервы в гандболе и безнадега от волейболисток

Женская сборная России по гандболу провела валидольный матч против не самой сильной сборной Бразилии и завершила его вничью. Причем россиянки еще чудом избежали поражения в последней атаке. Болельщиков нашей команды явно ждет веселая Олимпиада.

Ужасный старт получился у наших волейболисток — безвольное сухое поражение от Италии и большие вопросы по поводу того, за счет чего россиянки могут усилить игру. Ничего еще не потеряно, но тренерскому штабу команды предстоят бессонные ночи.

7) В Токио продолжается футбольный турнир

В олимпийском турнире футболистов россиян по традиции нет, но здесь кипят нешуточные страсти, достойные внимания настоящих поклонников футбола. И футболисты из РПЛ тоже в деле.

Олег Шамонаев

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Главные темы
Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде
«Блин, а я ведь могла быть в Токио»: Егорян — об ОИ и угрозах
Африканцы удивляют в плавании на Олимпийских играх
США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет
Ни один российский олимпиец не заболел COVID-19
Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020
Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»
Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы
«Раньше обычно я обыгрывала эту американку, от этого еще досаднее»: Дериглазова — об обидном серебре
Россия поднялась на пятое место в медальном зачете после второго дня Олимпиады
Комик из Франции забавно пошутил над Олимпийскими играми (видео)
Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Российская рапиристка Лариса Коробейникова празднует победу в поединке за бронзовую медаль
Тренер Дериглазовой заявил, что рапиристки возьмут реванш у американок в командном турнире
Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020
Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×100 м вольным стилем
Дериглазова — серебряный призер Игр-2020
Шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпиаде-2020
«Подъем в семь и закрытые окна»: спортсмен сравнил олимпийский ковид-отель с тюрьмой
Юлия Ефимова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах
Сборная Бразилии с Малкомом не смогла обыграть Кот-д’Ивуар в олимпийском матче
Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2020
Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду
Шведова снялась с первого матча Олимпиады-2020 вслед за Дияс и Путинцевой
Рапиристка Дериглазова принесла России как минимум серебро Токио-2020
Андрей Рублев сенсационно проиграл на старте олимпийского теннисного турнира в Токио
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
6Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпийских игр
Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг
«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали
Вторая медаль Олимпиады-2020. Казахстанец Сон выиграл «бронзу» в тяжелой атлетике
Лидер мирового гольфа не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Медведев и Карацев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио
Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке
Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады-2020 в категории до 57 кг
Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире
Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь