Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля

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Второй медальный день Олимпиады принес нашей команде первое золото и неплохую коллекцию наград другого достоинства — три серебра и одну бронзу. По большому счету не оправдали надежд только дзюдоисты, которым нужно срочно прибавлять. Ну и от рапиристки Инны Дериглазовой мы, безусловно, ждали золота, но это спорт.

В итоге по общему количеству наград мы сейчас уступаем только японцам и американцам. Последние сильно поднялись, в том числе благодаря плаванию, и в ближайшее время, видимо, продолжат атаку на первую строчку. С золотом у нас пока явный недобор, однако впереди еще много наших видов.

«СЭ» выбрал семь основных событий дня, о которых мы писали сегодня.

1) Первое олимпийское золото стрелков за 17 лет

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров и стала первой олимпийской чемпионкой в сборной ОКР на этой Олимпиаде, а также первым нашим стрелком, завоевавшим золото Игр, с 2004 года.

После своей победы Виталина рассказала о своем необычном талисмане и надеждах в ближайшее время сыграть свадьбу.

2) Обидное поражение Дериглазовой и бронза Коробейниковой

Американка Ли Кифер сначала огорчила в полуфинале россиянку Ларису Коробейникову, а затем сенсационно повергла лидера женской рапиры, еще одну нашу соотечественницу Инну Дериглазову. В итоге — двойной подиум россиянок, но без золота. С другой стороны, после вчерашнего безмедального дня фехтовальщики открыли счет медалям, и нам грех жаловаться.

В интервью после финала Дериглазова посетовала, что раньше регулярно побеждала американку, и намекнула, что собирается продолжить карьеру.

Лариса Коробейникова | Источник: AFP 2021

3) Тхэквондо продолжает жечь

После вчерашней бронзы Михаила Артамонова у команды ROC в тхэквондо — серебро Татьяны Мининой. Этот вид единоборства сейчас неожиданно стал одним из самых успешных видов спорта для России в Токио. Ждем от нашей команды новых приятных сюрпризов.

В финале Минина уступила Анастасии Золотич из США, но такое выступление — тоже успех. В микст-зоне красавица-боец рассказала, что тренируется с мужем.

Татьяна Минина | Источник: РИА "Новости"

4) Лучницы подтвердили свой класс

Женская команда российских лучниц повторила в Токио-2020 успех Рио-2016. Наши девушки — снова вторые. Впереди только безусловные лидеры этого вида спорта — спортсменки из Кореи.

Светлана Гомбоева | Источник: РИА "Новости"

5) Вылет и жалобы Рублева

Одна из главных наших надежд в теннисном турнире Токио Андрей Рублев уступил в первом же матче кумиру японской публики Кеи Нишикори. После неудачной встречи россиянин пожаловался на жесткие атаки со стороны хейтеров в соцсетях.

А вот Екатерина Александрова неожиданно прошла 12-ю «сеяную» бельгийку Элизе Мертенс. Елена Веснина на зубах вытащила игру с латышкой Еленой Остапенко.

Андрей Рублев | Источник: РИА "Новости"

6) Нервы в гандболе и безнадега от волейболисток

Женская сборная России по гандболу провела валидольный матч против не самой сильной сборной Бразилии и завершила его вничью. Причем россиянки еще чудом избежали поражения в последней атаке. Болельщиков нашей команды явно ждет веселая Олимпиада.

Ужасный старт получился у наших волейболисток — безвольное сухое поражение от Италии и большие вопросы по поводу того, за счет чего россиянки могут усилить игру. Ничего еще не потеряно, но тренерскому штабу команды предстоят бессонные ночи.

7) В Токио продолжается футбольный турнир

В олимпийском турнире футболистов россиян по традиции нет, но здесь кипят нешуточные страсти, достойные внимания настоящих поклонников футбола. И футболисты из РПЛ тоже в деле.