Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля
Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио.
Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио.
Второй медальный день Олимпиады принес нашей команде первое золото и неплохую коллекцию наград другого достоинства — три серебра и одну бронзу. По большому счету не оправдали надежд только дзюдоисты, которым нужно срочно прибавлять. Ну и от рапиристки Инны Дериглазовой мы, безусловно, ждали золота, но это спорт.
В итоге по общему количеству наград мы сейчас уступаем только японцам и американцам. Последние сильно поднялись, в том числе благодаря плаванию, и в ближайшее время, видимо, продолжат атаку на первую строчку. С золотом у нас пока явный недобор, однако впереди еще много наших видов.
«СЭ» выбрал семь основных событий дня, о которых мы писали сегодня.
Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров и стала первой олимпийской чемпионкой в сборной ОКР на этой Олимпиаде, а также первым нашим стрелком, завоевавшим золото Игр, с 2004 года.
После своей победы Виталина рассказала о своем необычном талисмане и надеждах в ближайшее время сыграть свадьбу.
Американка Ли Кифер сначала огорчила в полуфинале россиянку Ларису Коробейникову, а затем сенсационно повергла лидера женской рапиры, еще одну нашу соотечественницу Инну Дериглазову. В итоге — двойной подиум россиянок, но без золота. С другой стороны, после вчерашнего безмедального дня фехтовальщики открыли счет медалям, и нам грех жаловаться.
В интервью после финала Дериглазова посетовала, что раньше регулярно побеждала американку, и намекнула, что собирается продолжить карьеру.
После вчерашней бронзы Михаила Артамонова у команды ROC в тхэквондо — серебро Татьяны Мининой. Этот вид единоборства сейчас неожиданно стал одним из самых успешных видов спорта для России в Токио. Ждем от нашей команды новых приятных сюрпризов.
В финале Минина уступила Анастасии Золотич из США, но такое выступление — тоже успех. В
Женская команда российских лучниц повторила в Токио-2020 успех Рио-2016. Наши девушки — снова вторые. Впереди только безусловные лидеры этого вида спорта — спортсменки из Кореи.
Одна из главных наших надежд в теннисном турнире Токио Андрей Рублев уступил в первом же матче кумиру японской публики Кеи Нишикори. После неудачной встречи россиянин пожаловался на жесткие атаки со стороны хейтеров в соцсетях.
А вот Екатерина Александрова неожиданно прошла 12-ю «сеяную» бельгийку Элизе Мертенс. Елена Веснина на зубах вытащила игру с латышкой Еленой Остапенко.
Женская сборная России по гандболу провела валидольный матч против не самой сильной сборной Бразилии и завершила его вничью. Причем россиянки еще чудом избежали поражения в последней атаке. Болельщиков нашей команды явно ждет веселая Олимпиада.
Ужасный старт получился у наших волейболисток — безвольное сухое поражение от Италии и большие вопросы по поводу того, за счет чего россиянки могут усилить игру. Ничего еще не потеряно, но тренерскому штабу команды предстоят бессонные ночи.
В олимпийском турнире футболистов россиян по традиции нет, но здесь кипят нешуточные страсти, достойные внимания настоящих поклонников футбола. И футболисты из РПЛ тоже в деле.
Олег Шамонаев