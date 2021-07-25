Понедельник на Олимпиаде. Ждем золота от саблисток и Далалояна с Нагорным

В воскресенье на Играх-2020 команда ОКР открыла счет золотым наградам — музыка Петра Чайковского звучала в столице Японии благодаря стрелку Виталине Бацарашкиной. А также наши спортсмены выиграли три серебра и бронзу, и теперь сборная входит в топ-5 медального зачета. В понедельник на Олимпиаде разыграют 21 комплект наград. Особое внимание российских болельщиков — к фехтованию, спортивной гимнастике и плаванию.

Рубим сплеча

В первые два дня олимпийского турнира фехтовальщиков на счету команды ОКР две награды, взятые рапиристками, — чемпионка Рио Инна Дериглазова на этот раз в драматичной борьбе взяла серебро, а компанию на пьедестале ей составила Лариса Коробейникова. Также все мы помним, что Айзанат Муртазаева стала четвертой в соревнованиях шпажисток. В понедельник болельщики дождутся старта саблисток.

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Женская сабля — самый успешный для россиянок вид фехтования в последние годы. Финал предыдущей Олимпиады был чисто российским — Яна Егорян обыграла более опытную Софью Великую, которая стала серебряным призером. Пять лет спустя Егорян в составе нет, а Великая — знаменосец команды ОКР на церемонии открытия — попытается взять золото с третьей попытки. Впрочем, конкуренция у нее серьезнейшая даже внутри команды — здесь уже выигрывавшая титул чемпионки мира и в личном, и в командном зачете София Позднякова, а также обладательница золота ЧМ-2019 в команде Ольга Никитина.

Все они начнут выступления с 1/16 финала: Позднякова встретится с титулованной итальянкой, трехкратной чемпионкой мира Росселлой Грегорио, Никитина — с призером Рио в команде Дагмарой Возняк из США, а Великая — с победительницей предыдущей стадии. Будет очень интересно.

12.00 Фехтование. Личное первенство. Женщины. Сабля. Мужчины. Рапира.

У мужчин пройдет личный турнир рапиристов, где команду ОКР представляют братья Антон и Кирилл Бородачевы, а также Владислав Мыльников. Кстати, волею жребия Бородачевы уже во втором раунде могут встретиться друг с другом.

Нагорный и Далалоян на пути к титулу

Одним из самых мощных кадров, снятых камерами телевещателей и фоторепортеров в первый день Игр, стали слезы лидера сборной России по спортивной гимнастике Артура Далалояна после квалификации. Весной он получил травму — полный разрыв ахилла. Но в кратчайшие сроки сумел восстановиться и вернуться на ковер. Каких неимоверных усилий это ему стоило, теперь знает весь мир.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRtlKOllNB3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRtlKOllNB3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRtlKOllNB3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После предварительных соревнований гимнастов ждал день отдыха, а уже на понедельник намечен финал мужского командного многоборья. И Далалоян вместе с другим лидером команды Никитой Нагорным, а также Денисом Аблязиным и Давидом Белявским будут биться за золото. В квалификации наши парни стали третьими вслед за соперниками из Китая и Японии. Эти три команды были заметно сильнее конкурентов, и наверняка именно они поделят места на пьедестале. Вопрос — в очередности.

По расписанию финальных соревнований команда ОКР начнет с коня, затем выступит на кольцах, следом пойдут опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения. Начало — в час дня по московскому времени. Пропускать это зрелище мы вам не рекомендуем. На прошлой Олимпиаде наши гимнасты стали вторыми после японцев. Смогут ли они сместить соперников с трона прямо у них дома?

13.00 Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины.

Медведев против Нагаля

Что касается игровых видов спорта, то в них главной афишей для российских болельщиков, пожалуй, станет матч мужской волейбольной сборной против американцев. Обе команды уверенно начали турнир с побед — США в трех сетах разобрались с Францией, а команда ОКР затратила четыре партии на Аргентину. Теперь Максиму Михайлову и компании предстоит задача потрудней.

Теннисисты понесли первые заметные потери, но представительство команды ОКР все еще очень солидное. Вторая ракетка мира у мужчин Даниил Медведев в понедельник проведет матч второго круга против индийца Сумита Нагаля (не путать с Надалем). Соперник не самый серьезный, поэтому мы вправе ожидать от Медведева победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRs_AWrpEdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRs_AWrpEdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRs_AWrpEdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У девушек матчи второго раунда проведут недавняя финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. А главной героиней дня станет Елена Веснина, которой предстоит сыграть дважды, причем на одном и том же шестом корте! Сначала олимпийская чемпионка Рио проведет на нем одиночный матч против неуступчивой итальянки Камилы Джорджи, а всего через одну встречу выйдет уже на пару вместе с Вероникой Кудерметовой. Призываем всех болельщиков отчаянно поддерживать Веснину и дистанционно придавать ей сил.

Также с большим интересом будем следить за вторым матчем женской команды ОКР по водному поло. После головокружительного матча с китаянками, которую наши девушки выиграли со счетом 18:17, им предстоит тяжелая игра с принципиальными соперницами из Венгрии.

5.00 Волейбол. Мужчины. США — Команда ОКР

5.00 Теннис. Женщины. Второй круг. Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Павлюченкова

5.00 Теннис. Женщины. Второй круг. Елена Веснина — Камила Джорджи (Италия)

6.30 Теннис. Женщины. Второй круг. Надя Подороска (Аргентина) — Екатерина Александрова

9.00 Теннис. Мужчины. Второй круг. Сумит Нагаль (Индия) — Даниил Медведев

9.00 Теннис. Женщины. Пары. Второй круг. Вероника Кудерметова/Веснина — Кики Бертенс/Деми Схурс (Нидерланды)

9.30 Водное поло. Женщины. Команда ОКР — Венгрия.

Поплыли за золотом

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??????? ?????????? (@klimmikool)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока не самым удачным образом себя проявляет команда ОКР по плаванию — из четырех финалов дня она будет представлена только в одном, зато в каком! Мужская эстафета 4×100 метров вольным стилем всегда украшает любые соревнования, к тому же наши ребята нередко попадают в ней на пьедестал. На этот раз они были вообще одними из фаворитов, но в итоге Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев в квалификации едва не пролетели мимо финала — восьмой итоговый результат и всего 0,04 секунды преимущества над ближайшими конкурентами из Великобритании.

Но в финале, где добавится Климент Колесников, результаты должны подрасти. Посмотрим, удастся ли нашим пловцам повторить подвиг тунисца Ахмеда Хафнауи, прорвавшегося к победе на 400-метровке по крайней дорожке.

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы.

Также в утренней программе нас ждут полуфиналы с участием Колесникова и Евгения Рылова (100 метров на спине), Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой (100 метров брассом), Анастасии Фесиковой (100 метров на сприне) и Мартина Малютина (200 метров кролем).

Бросаем, бьем, стреляем

Возможно, для многих болельщиков приятным открытием на старте Олимпиады стало тхэквондо — в этом виде единоборств команда ОКР за два дня взяла две награды, серебро и бронзу. Поэтому на третий день мы будем ждать «продолжения банкета». Его нам может подарить выступающий в категории до 80 кг у мужчин Максим Храмцов, между прочим, чемпион мира-2017 и первый номер «посева» олимпийского турнира. Первым его соперником в 1/8 финала станет Фейсал Савадого из экзотической Буркина-Фасо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CH_-YCCF04a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CH_-YCCF04a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CH_-YCCF04a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Darya (@mezha57)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стрелки тоже в первые дни Игр дарили нам в основном положительные эмоции. Но после двух дней соревнований мастера пулевой стрельбы возьмут паузу, и первые медали разыграют стендовики — в мужском и женском ските. У сильного пола команда ОКР не представлена, а среди девушек соревнуются Наталья Виноградова и Зиля Батыршина. После первого раунда квалификации Виноградова идет 4-й, а Батыршина — 20-й. В вечерний финал попадут восемь лучших стрелков.

У дзюдоистов пока радовать российских болельщиков не получается — в первые два дня турнира от медалей они были далеко. Возможно, ситуацию получится исправить в понедельник. У женщин в весе до 57 кг старт примет чемпионка Европейских игр-2019 Дарья Межецкая, которая в первом раунде встретится с китаянкой Лу Тонцзюань. У мужчин же в категории до 73 кг выступит опытнейший Муса Могушков. Правда, уже в стартовом поединке двукратный призер чемпионатов мира сойдется с обладателем серебра Рио-2016 Рустамом Оруджевым из Азербайджана.

В мужском триатлоне в борьбу за медали вступят Дмитрий и Игорь Полянские. Напомним, что дистанция олимпийского триатлона состоит из заплыва на 1,5 км, велогонки на 40 км и забега на 10 км. Пока в нашей истории призеров Игр в этом виде спорта нет. Также интересно, что триатлонисты открывают соревновательный день — старт в парке Одайба запланирован аж на 6.30 по местному времени.