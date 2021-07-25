Понедельник на Олимпиаде. Ждем золота от саблисток и Далалояна с Нагорным

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Понедельник на Олимпиаде. Ждем золота от саблисток и Далалояна с Нагорным

Анонс главных событий 26 июля, третьего дня Олимпийских игр в Токио.

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В воскресенье на Играх-2020 команда ОКР открыла счет золотым наградам — музыка Петра Чайковского звучала в столице Японии благодаря стрелку Виталине Бацарашкиной. А также наши спортсмены выиграли три серебра и бронзу, и теперь сборная входит в топ-5 медального зачета. В понедельник на Олимпиаде разыграют 21 комплект наград. Особое внимание российских болельщиков — к фехтованию, спортивной гимнастике и плаванию.

Рубим сплеча

В первые два дня олимпийского турнира фехтовальщиков на счету команды ОКР две награды, взятые рапиристками, — чемпионка Рио Инна Дериглазова на этот раз в драматичной борьбе взяла серебро, а компанию на пьедестале ей составила Лариса Коробейникова. Также все мы помним, что Айзанат Муртазаева стала четвертой в соревнованиях шпажисток. В понедельник болельщики дождутся старта саблисток.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля

Женская сабля — самый успешный для россиянок вид фехтования в последние годы. Финал предыдущей Олимпиады был чисто российским — Яна Егорян обыграла более опытную Софью Великую, которая стала серебряным призером. Пять лет спустя Егорян в составе нет, а Великая — знаменосец команды ОКР на церемонии открытия — попытается взять золото с третьей попытки. Впрочем, конкуренция у нее серьезнейшая даже внутри команды — здесь уже выигрывавшая титул чемпионки мира и в личном, и в командном зачете София Позднякова, а также обладательница золота ЧМ-2019 в команде Ольга Никитина.

Все они начнут выступления с 1/16 финала: Позднякова встретится с титулованной итальянкой, трехкратной чемпионкой мира Росселлой Грегорио, Никитина — с призером Рио в команде Дагмарой Возняк из США, а Великая — с победительницей предыдущей стадии. Будет очень интересно.

12.00 Фехтование. Личное первенство. Женщины. Сабля. Мужчины. Рапира.

У мужчин пройдет личный турнир рапиристов, где команду ОКР представляют братья Антон и Кирилл Бородачевы, а также Владислав Мыльников. Кстати, волею жребия Бородачевы уже во втором раунде могут встретиться друг с другом.

Нагорный и Далалоян на пути к титулу

Одним из самых мощных кадров, снятых камерами телевещателей и фоторепортеров в первый день Игр, стали слезы лидера сборной России по спортивной гимнастике Артура Далалояна после квалификации. Весной он получил травму — полный разрыв ахилла. Но в кратчайшие сроки сумел восстановиться и вернуться на ковер. Каких неимоверных усилий это ему стоило, теперь знает весь мир.

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После предварительных соревнований гимнастов ждал день отдыха, а уже на понедельник намечен финал мужского командного многоборья. И Далалоян вместе с другим лидером команды Никитой Нагорным, а также Денисом Аблязиным и Давидом Белявским будут биться за золото. В квалификации наши парни стали третьими вслед за соперниками из Китая и Японии. Эти три команды были заметно сильнее конкурентов, и наверняка именно они поделят места на пьедестале. Вопрос — в очередности.

По расписанию финальных соревнований команда ОКР начнет с коня, затем выступит на кольцах, следом пойдут опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения. Начало — в час дня по московскому времени. Пропускать это зрелище мы вам не рекомендуем. На прошлой Олимпиаде наши гимнасты стали вторыми после японцев. Смогут ли они сместить соперников с трона прямо у них дома?

13.00 Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины.

Медведев против Нагаля

Что касается игровых видов спорта, то в них главной афишей для российских болельщиков, пожалуй, станет матч мужской волейбольной сборной против американцев. Обе команды уверенно начали турнир с побед — США в трех сетах разобрались с Францией, а команда ОКР затратила четыре партии на Аргентину. Теперь Максиму Михайлову и компании предстоит задача потрудней.

Теннисисты понесли первые заметные потери, но представительство команды ОКР все еще очень солидное. Вторая ракетка мира у мужчин Даниил Медведев в понедельник проведет матч второго круга против индийца Сумита Нагаля (не путать с Надалем). Соперник не самый серьезный, поэтому мы вправе ожидать от Медведева победы.

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У девушек матчи второго раунда проведут недавняя финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. А главной героиней дня станет Елена Веснина, которой предстоит сыграть дважды, причем на одном и том же шестом корте! Сначала олимпийская чемпионка Рио проведет на нем одиночный матч против неуступчивой итальянки Камилы Джорджи, а всего через одну встречу выйдет уже на пару вместе с Вероникой Кудерметовой. Призываем всех болельщиков отчаянно поддерживать Веснину и дистанционно придавать ей сил.

Также с большим интересом будем следить за вторым матчем женской команды ОКР по водному поло. После головокружительного матча с китаянками, которую наши девушки выиграли со счетом 18:17, им предстоит тяжелая игра с принципиальными соперницами из Венгрии.

5.00 Волейбол. Мужчины. США — Команда ОКР
5.00 Теннис. Женщины. Второй круг. Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Павлюченкова
5.00 Теннис. Женщины. Второй круг. Елена Веснина — Камила Джорджи (Италия)
6.30 Теннис. Женщины. Второй круг. Надя Подороска (Аргентина) — Екатерина Александрова
9.00 Теннис. Мужчины. Второй круг. Сумит Нагаль (Индия) — Даниил Медведев
9.00 Теннис. Женщины. Пары. Второй круг. Вероника Кудерметова/Веснина — Кики Бертенс/Деми Схурс (Нидерланды)
9.30 Водное поло. Женщины. Команда ОКР — Венгрия.

Поплыли за золотом

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Пока не самым удачным образом себя проявляет команда ОКР по плаванию — из четырех финалов дня она будет представлена только в одном, зато в каком! Мужская эстафета 4×100 метров вольным стилем всегда украшает любые соревнования, к тому же наши ребята нередко попадают в ней на пьедестал. На этот раз они были вообще одними из фаворитов, но в итоге Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев в квалификации едва не пролетели мимо финала — восьмой итоговый результат и всего 0,04 секунды преимущества над ближайшими конкурентами из Великобритании.

Но в финале, где добавится Климент Колесников, результаты должны подрасти. Посмотрим, удастся ли нашим пловцам повторить подвиг тунисца Ахмеда Хафнауи, прорвавшегося к победе на 400-метровке по крайней дорожке.

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы.

Также в утренней программе нас ждут полуфиналы с участием Колесникова и Евгения Рылова (100 метров на спине), Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой (100 метров брассом), Анастасии Фесиковой (100 метров на сприне) и Мартина Малютина (200 метров кролем).

Бросаем, бьем, стреляем

Возможно, для многих болельщиков приятным открытием на старте Олимпиады стало тхэквондо — в этом виде единоборств команда ОКР за два дня взяла две награды, серебро и бронзу. Поэтому на третий день мы будем ждать «продолжения банкета». Его нам может подарить выступающий в категории до 80 кг у мужчин Максим Храмцов, между прочим, чемпион мира-2017 и первый номер «посева» олимпийского турнира. Первым его соперником в 1/8 финала станет Фейсал Савадого из экзотической Буркина-Фасо.

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Стрелки тоже в первые дни Игр дарили нам в основном положительные эмоции. Но после двух дней соревнований мастера пулевой стрельбы возьмут паузу, и первые медали разыграют стендовики — в мужском и женском ските. У сильного пола команда ОКР не представлена, а среди девушек соревнуются Наталья Виноградова и Зиля Батыршина. После первого раунда квалификации Виноградова идет 4-й, а Батыршина — 20-й. В вечерний финал попадут восемь лучших стрелков.

У дзюдоистов пока радовать российских болельщиков не получается — в первые два дня турнира от медалей они были далеко. Возможно, ситуацию получится исправить в понедельник. У женщин в весе до 57 кг старт примет чемпионка Европейских игр-2019 Дарья Межецкая, которая в первом раунде встретится с китаянкой Лу Тонцзюань. У мужчин же в категории до 73 кг выступит опытнейший Муса Могушков. Правда, уже в стартовом поединке двукратный призер чемпионатов мира сойдется с обладателем серебра Рио-2016 Рустамом Оруджевым из Азербайджана.

В мужском триатлоне в борьбу за медали вступят Дмитрий и Игорь Полянские. Напомним, что дистанция олимпийского триатлона состоит из заплыва на 1,5 км, велогонки на 40 км и забега на 10 км. Пока в нашей истории призеров Игр в этом виде спорта нет. Также интересно, что триатлонисты открывают соревновательный день — старт в парке Одайба запланирован аж на 6.30 по местному времени.

0.30 Триатлон. Мужчины
4.15 Тхэквондо. Мужчины (весовая категория 80 кг)
8.50 Стендовая стрельба. Скит. Женщины. Финал
11.00 Дзюдо. Женщины (весовая категория 57 кг). Мужчины (весовая категория 73 кг).

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Центр водного поло Тацуми
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