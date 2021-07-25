Африканцы жгут в плавании! 18-летний ноунейм победил на 400 м, девушка из ЮАР быстрее Ефимовой почти на две секунды

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
22:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Африканцы жгут в плавании! 18-летний ноунейм победил на 400 м, девушка из ЮАР быстрее Ефимовой почти на две секунды

А вот наши пока не впечатляют.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры. Плавание

Мужчины

  • 400 м, вольный стиль. 1. Ахмед Хафнауи (Тунис) — 3.43,36. 2. Джек Маклоулин (Австралия) — 3.43,52. 3. Киран Смит (США) — 3.43,94.
  • 400 м, комплекс. 1. Чэйз Калиш (США) — 4.09,42. 2. Джей Литерланд (США) — 4.10,28. 3. Брендон Смит (Австралия) — 4.10,38.

Женщины

  • Эстафета 4×100 м, вольный стиль. 1. Австралия — 3.29,69. 2. Канада — 3.32,78. 3. США — 3.32,81.
  • 400 м, комплекс. 1. Юи Оаси (Япония) — 4.32,08. 2. Эмма Вейант — 4.32,76. 3. Хали Фликингер (обе — США) — 4.34,90.

Главная сенсация воскресенья случилась в бассейне. 18-летний паренек из Туниса Ахмед Хафнауи, который выглядит как типичный ботаник, по-настоящему шокировал всех.

Следите за руками. Год назад его личный рекорд на 400 м был 3.49,90. В конце мая он проплыл 3.47,79. 15 июня — 3.46,16. Уже здесь, в Токио, на шару пролез в финал. Дал в квалификации по личнику — 3.45,68 — и счастливым заполз в решающий заплыв с последнего восьмого места. Девятого опередил на каких-то 0,14.

Олимпийская сказка

В воскресенье утром ожидалась страшная битва американцев и австралийцев. И те и другие накануне поигрывали мускулами, прекрасно понимая, что на этой дистанции есть только они — и все остальные. Но старт получился неожиданным. Тунисец с первых метров начал молотить как псих. Все ухмылялись. Мол, вот он, сопля зеленая, сразу видно — нет опыта. Так его сейчас вставит, что до финиша не доползет!

Но Ахмед выдержал в своем темпе и 100 м, и 200, а после 300 стало совсем уже интересно. Последняя сотня — и Хафнуи терпит! 3.43,46! Это фантастика. Австралиец Маклафин после финиша просто не понимал, как ему вести себя в такой ситуации. Он вроде бы сделал все: разменял гроссмейстерские 3.44, опередил обоих американцев и своего партнера по сборной, а все равно только второй. Причем проиграл парню, о котором прежде никогда не слышал.

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Примерно такие же выпученные глаза были у Хафнуи. Он безумствовал от радости, но не отдавал ни малейшего отчета в том, как подобное вообще могло произойти. Олимпийская сказка как она есть.

Возможны абсолютно любые повороты

Российскому плаванию пока не до сказок. Как все началось с коронавируса Ильи Бородина, так пока и идет комом. Мартин Малютин, который напалмом жег на майском чемпионате Европы, остался даже без финала на все тех же 400 м. Проплыл в Токио на пять секунд хуже, чем двумя месяцами ранее в Будапеште. На пять! Мягко говоря, пик формы пришелся не туда. Ничем пока не отличились и остальные. Другое дело, что все по-настоящему наши виды еще впереди.

Еще в воскресенье вечером впервые вышла на старт Юлия Ефимова. Шестикратная чемпионка мира выступила в квалификации на 100 м брассом. Проплыла по своему лучшему результату в сезоне — 1.06,21. Но по части медальных перспектив все, прямо скажем, пока довольно туманно.

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Понятно, что наша звезда еще добавит. Вот только остальные слишком хороши. Американка Лилли Кинг никому не проигрывала на этой дистанции пять лет подряд. Ее подруга по сборной и шведка плывут по 1.05,5. Ну, а главный поставщик воскресного шок-контента в брассе — Татьяна Шонмейкер из ЮАР. 24-летняя африканка уже в квалификации проплыла… по олимпийскому рекорду — 1.04,82. По большому счету это вызов Лилли Кинг.

Ефимова пока не выглядит человеком, который может вмешаться в их борьбу. Но вы ведь помните, что это Олимпийские игры и тут возможны абсолютно любые повороты? Если не верите, спросите у Ахмеда Хафнуи.

Владимир Иванов

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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