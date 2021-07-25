Олимпийский турнир по настольному теннису превратился в чемпионат Китая. Как Игры теряют свою суть
Пингпонгисты Китая, разъединяйтесь!
Пингпонгисты Китая, разъединяйтесь!
В понедельник на Играх в Токио состоится первый медальный розыгрыш в настольном теннисе: призеры определятся в новой дисциплине — смешанных дуэтов. За золото сразятся представители Китая и Японии. За бронзу — теннисисты из Тайваня и Франции. Причем француженку зовут Юань Цзя Нань. И это никого не удивляет, поскольку для этого вида спорта подобная ситуация — скорее норма, чем нечто особенное. Географическое разнообразие здесь поддерживается радикальным образом — китайцы просто выступают под флагами разных стран.
Большинство олимпийских видов спорта не слишком популярны у широкой публики. Точнее так:
Настольный теннис на Олимпийских играх стал еще более медальным видом спорта, после того как в этом году в программу розыгрыша добавились соревнования в миксте. Больше медалей — выше цена ошибки. А значит, ошибки нужно исключить. К сожалению, для их исключения многие страны прибегают к испытанному, но мало что общего имеющему со спортом и представлением своей страны способу — натурализации. А кто лучше всех играет в
У мужчин все еще
Над сборной России по
В чем смысл вот этих вот «Быстрее, выше сильнее» теперь? Если все страны натурализуют китаянок для выступления в настольном теннисе, а бразильянок, допустим, для футбола, россиянок — для художественной гимнастики или синхронного плавания, американок — для участия в баскетбольном турнире… Как будет называться такое соревнование? Не могу сказать, но совершенно точно не Олимпиадой.
Западный мир сошел с ума в попытках уравнять всех и вся, а также навязать каждому свое видение толерантности. Мы уже видели на Играх в Токио обязательных двух знаменосцев обоих гендеров,
Национальная идентичность — это прекрасно. Именно в ней и суть абсолютно всех международных соревнований, когда спортсмены из разных уголков мира не просто выясняют, атлеты с какого континента и из какой страны сильнее в каждом конкретном виде спорта, но и знакомят друг друга и болельщиков со своей культурой и традициями. В этом и есть смысл Игр, отсюда и вытекает их неофициальный лозунг «Главное не победа, а участие».
Зачем превращать олимпийский турнир по настольному теннису в открытый чемпионат Китая? Зачем делать из турниров по вольной и
МОК не может препятствовать натурализации как таковой. Федерации по видам спорта вводят карантин при смене спортивного гражданства, но больше никаких рычагов влияния на эти процессы у Томаса Баха, видимо, нет. И чтобы процесс кочевания спортсменов из одного НОК в другой не стал рутиной, национальным комитетам нужно самим включать ограничительные меры. Иначе, повторюсь, Олимпиада просто потеряет свой смысл.
Артем Калинин