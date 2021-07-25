Олимпийский турнир по настольному теннису превратился в чемпионат Китая. Как Игры теряют свою суть

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
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Дзюдо
Карате
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Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
22:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский турнир по настольному теннису превратился в чемпионат Китая. Как Игры теряют свою суть

Пингпонгисты Китая, разъединяйтесь!

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Источник: AFP 2021

В понедельник на Играх в Токио состоится первый медальный розыгрыш в настольном теннисе: призеры определятся в новой дисциплине — смешанных дуэтов. За золото сразятся представители Китая и Японии. За бронзу — теннисисты из Тайваня и Франции. Причем француженку зовут Юань Цзя Нань. И это никого не удивляет, поскольку для этого вида спорта подобная ситуация — скорее норма, чем нечто особенное. Географическое разнообразие здесь поддерживается радикальным образом — китайцы просто выступают под флагами разных стран.

Все флаги в гости

Большинство олимпийских видов спорта не слишком популярны у широкой публики. Точнее так: какие-то виды популярны в одних регионах планеты, какие-то — в других. К примеру, большинству европейцев совершенно параллелен бейсбол или, допустим, настольный теннис. Между тем в Азии пинг-понг безумно популярен, и от игроков в него — выступать легко можно до 40+ лет — некуда деваться. Тем интереснее посмотреть, как выкручиваются с необходимостью формировать команды по этому виду спорта в Европе и Северной Америке.

Настольный теннис на Олимпийских играх стал еще более медальным видом спорта, после того как в этом году в программу розыгрыша добавились соревнования в миксте. Больше медалей — выше цена ошибки. А значит, ошибки нужно исключить. К сожалению, для их исключения многие страны прибегают к испытанному, но мало что общего имеющему со спортом и представлением своей страны способу — натурализации. А кто лучше всех играет в пинг-понг? Конечно же, китайцы! Вот им-то и выдают паспорта европейские — и не только — страны. В итоге мы видим в протоколах Олимпиады в Токио настоящую россыпь звонких китайских имен под разнообразными флагами.

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У мужчин все еще более-менее адекватно: есть этнические китайцы в сборных Австралии и США, однако не все спортсмены родились в Китае. А вот в женских протоколах творится настоящее безумие. Хань Инь под флагом Германии, Фу Ю — Португалии, Ли Цянь — Польши, Сяосинь Янь — Монако, 58-летняя (на минуточку) Ни Сялянь — Люксембурга, Чжань Мо — Канады, Лю Цзя — Австрии, Цзюан Лю — США. Весело, правда? Причем все этнические китаянки довольно возрастные — чего стоит только почтенный возраст Ни Сялянь. Впрочем, для настольного тенниса возраст 30+ можно считать расцветом карьеры.

Олимпиада теряет свой смысл

Над сборной России по мини-футболу часто шутили из-за обилия бразильцев в составе. Даже натурализация Виктора Ана под Игры в Сочи и Марио Фернандеса для сборной по большому футболу не находили стопроцентной поддержки публики внутри страны. Массовая натурализация просто лишает нацию ее идентичности — а ведь именно в этом суть Олимпийских игр как соревнования между сборными разных стран в самых разных видах спорта.

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В чем смысл вот этих вот «Быстрее, выше сильнее» теперь? Если все страны натурализуют китаянок для выступления в настольном теннисе, а бразильянок, допустим, для футбола, россиянок — для художественной гимнастики или синхронного плавания, американок — для участия в баскетбольном турнире… Как будет называться такое соревнование? Не могу сказать, но совершенно точно не Олимпиадой.

Западный мир сошел с ума в попытках уравнять всех и вся, а также навязать каждому свое видение толерантности. Мы уже видели на Играх в Токио обязательных двух знаменосцев обоих гендеров, BLM-акции в женском футболе. Можно быть уверенным, дальше будет только больше. Но зачем? Почему никто не задается этим вопросом?

Нужно включать голову

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Национальная идентичность — это прекрасно. Именно в ней и суть абсолютно всех международных соревнований, когда спортсмены из разных уголков мира не просто выясняют, атлеты с какого континента и из какой страны сильнее в каждом конкретном виде спорта, но и знакомят друг друга и болельщиков со своей культурой и традициями. В этом и есть смысл Игр, отсюда и вытекает их неофициальный лозунг «Главное не победа, а участие».

Зачем превращать олимпийский турнир по настольному теннису в открытый чемпионат Китая? Зачем делать из турниров по вольной и греко-римской борьбе первенство Северного Кавказа, а из баскетбольных соревнований — любительский чемпионат США? Какой кайф был наблюдать и болеть за Филипа Бойта — кенийского лыжника на зимних Играх в Нагано! В этом и есть смысл олимпийского движения — преодолеть стереотипы, барьеры и сложности, завоевав право выступить на Олимпиаде и осуществив мечту. А ведь Кении в 1998-м можно было просто натурализовать норвежца.

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МОК не может препятствовать натурализации как таковой. Федерации по видам спорта вводят карантин при смене спортивного гражданства, но больше никаких рычагов влияния на эти процессы у Томаса Баха, видимо, нет. И чтобы процесс кочевания спортсменов из одного НОК в другой не стал рутиной, национальным комитетам нужно самим включать ограничительные меры. Иначе, повторюсь, Олимпиада просто потеряет свой смысл.

Артем Калинин

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