«Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020
Главная звезда сборной России не разговаривает с наставником команды. И чем всё это закончится?
Главная звезда сборной России не разговаривает с наставником команды. И чем всё это закончится?
Шестикратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпиад россиянка Юлия Ефимова стартовала на Играх-2020 в Токио. По результатам предварительных заплывов на дистанции 100 м брассом она прошла в полуфинал. Правда, с результатом, который вряд ли даёт медальные надежды. И не упустила случая в очередной раз уколоть тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Чепиком. К чему приведёт этот конфликт?
Ефимова на Олимпиаде в Токио выступит только на одной дистанции — 100 м брассом. В предварительном заплыве Юлия показала восьмое время среди всех участниц — 1.06,21. Она уступила не только основным претенденткам на медаль, которые легко выплыли из 1.06, но и другой россиянке, 16-летней Евгении Чикуновой.
После заплыва Ефимова усомнилась в том, что тренерский штаб сборной России правильно провёл акклиматизационный сбор во Владивостоке, на который сама Юлия не полетела.
А что, это помогло нашей команде? Я думаю, что надо было пораньше в Олимпийскую деревню приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро.
В общем, тот же вопрос можно и самой Ефимовой адресовать. Ей самой ранний заезд в Токио помог? Она демонстративно показывает, что хоть и в сборной России, но
У Ефимовой возник конфликт с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком. По приезде в столицу Японии оба перестали скрывать, что даже не разговаривают друг с другом.
«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать (О 200-метровке. — Прим. “Чемпионата”). Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200. Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».
«Честно сказать, у нас общения
Чепик подтвердил, что общения с Ефимовой нет. И даже объяснил, по какой причине. Если вкратце — она не приезжает на сборы национальной команды, живёт в США, всегда тренируется отдельно.
«Юля давно уехала в Америку. Вот с теми спортсменами, кто тренируется с нами, в России, естественно, мы общаемся. Можем и поскандалить, и посмеяться. Ведём себя как нормальные люди. С ней мы редко общаемся. Последнее время практически вообще не говорили. Но мы бы с удовольствием это делали! Это не наше желание! Я часто пишу её
Мы всегда открыты для диалога! Мы приглашали Юлю на наши сборы во время пандемии. Мы с июня плавали и тренировались без перерыва. Другой вопрос, что мы не могли проводить сборы за границей. Отказывалась ли от приглашений Ефимова? Наверное, да. Потому что мы не всегда получали ответ, — сказал главный тренер.
Как ни крути, а это ненормальная ситуация, когда главная звезда сборной России по плаванию не общается с главным тренером. И дело не в том, что Чепик не тренирует Ефимову — главный тренер национальной команды редко когда сам активно работает, это больше менеджерская должность. А в том, что конфликты внутри команды никогда ни к чему хорошему не приводят. И это непременно скажется на итоговом результате.
Андрей Шитихин