«Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
00:00скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
00:00скоро
25 июля, источник: Чемпионат.com

«Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020

Главная звезда сборной России не разговаривает с наставником команды. И чем всё это закончится?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шестикратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпиад россиянка Юлия Ефимова стартовала на Играх-2020 в Токио. По результатам предварительных заплывов на дистанции 100 м брассом она прошла в полуфинал. Правда, с результатом, который вряд ли даёт медальные надежды. И не упустила случая в очередной раз уколоть тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Чепиком. К чему приведёт этот конфликт?

«Надо было пораньше приезжать»

Ефимова на Олимпиаде в Токио выступит только на одной дистанции — 100 м брассом. В предварительном заплыве Юлия показала восьмое время среди всех участниц — 1.06,21. Она уступила не только основным претенденткам на медаль, которые легко выплыли из 1.06, но и другой россиянке, 16-летней Евгении Чикуновой.

После заплыва Ефимова усомнилась в том, что тренерский штаб сборной России правильно провёл акклиматизационный сбор во Владивостоке, на который сама Юлия не полетела.

А что, это помогло нашей команде? Я думаю, что надо было пораньше в Олимпийскую деревню приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро.
Юлия Ефимова

В общем, тот же вопрос можно и самой Ефимовой адресовать. Ей самой ранний заезд в Токио помог? Она демонстративно показывает, что хоть и в сборной России, но как-то в стороне.

«У нас общения тренер-спортсмен нет»

У Ефимовой возник конфликт с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком. По приезде в столицу Японии оба перестали скрывать, что даже не разговаривают друг с другом.

Сергей Чепик | Источник: РИА "Новости"

«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать (О 200-метровке. — Прим. “Чемпионата”). Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200. Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать “даже не здороваемся”, нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — добавила спортсменка.

Если внимательно прочитать её слова, то получается, что напрямую Ефимова так и не услышала ни от кого, что дистанцию 200 м в Токио она не поплывёт. Только через интервью. Хотя правильно она говорит — зачем спрашивать про 200 м, если на чемпионате России Юлия отбор не прошла?

«Это не наше желание»

Чепик подтвердил, что общения с Ефимовой нет. И даже объяснил, по какой причине. Если вкратце — она не приезжает на сборы национальной команды, живёт в США, всегда тренируется отдельно.

Читайте также
Африканцы жгут в плавании!18-летний ноунейм победил на 400 м, девушка из ЮАР быстрее Ефимовой почти на две секунды

«Юля давно уехала в Америку. Вот с теми спортсменами, кто тренируется с нами, в России, естественно, мы общаемся. Можем и поскандалить, и посмеяться. Ведём себя как нормальные люди. С ней мы редко общаемся. Последнее время практически вообще не говорили. Но мы бы с удовольствием это делали! Это не наше желание! Я часто пишу её тренеру-отцу, когда хочу что-то узнать.

Мы всегда открыты для диалога! Мы приглашали Юлю на наши сборы во время пандемии. Мы с июня плавали и тренировались без перерыва. Другой вопрос, что мы не могли проводить сборы за границей. Отказывалась ли от приглашений Ефимова? Наверное, да. Потому что мы не всегда получали ответ, — сказал главный тренер.

Как ни крути, а это ненормальная ситуация, когда главная звезда сборной России по плаванию не общается с главным тренером. И дело не в том, что Чепик не тренирует Ефимову — главный тренер национальной команды редко когда сам активно работает, это больше менеджерская должность. А в том, что конфликты внутри команды никогда ни к чему хорошему не приводят. И это непременно скажется на итоговом результате.

Андрей Шитихин

 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде
«Блин, а я ведь могла быть в Токио»: Егорян — об ОИ и угрозах
Африканцы удивляют в плавании на Олимпийских играх
Турнир ОИ по настольному теннису превратился в чемпионат Китая
46-летняя гимнастка Чусовитина: Поработаю женой, займусь сыном, а в 2028-м вернусь в спорт
Ни один российский олимпиец не заболел COVID-19
Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом
США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет. И потеряли мировую гегемонию в баскетболе
«У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»
Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы
«Раньше обычно я обыгрывала эту американку, от этого еще досаднее»: Дериглазова — об обидном серебре
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Российская рапиристка Лариса Коробейникова празднует победу в поединке за бронзовую медаль
Россия поднялась на пятое место в медальном зачете после второго дня Олимпиады
Комик из Франции забавно пошутил над Олимпийскими играми (видео)
Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир
Тренер Дериглазовой заявил, что рапиристки возьмут реванш у американок в командном турнире
Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020
Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×100 м вольным стилем
Дериглазова — серебряный призер Игр-2020
Шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпиаде-2020
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
«Подъем в семь и закрытые окна»: спортсмен сравнил олимпийский ковид-отель с тюрьмой
Юлия Ефимова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде
Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах
Сборная Бразилии с Малкомом не смогла обыграть Кот-д’Ивуар в олимпийском матче
Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2020
Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
6Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Шведова снялась с первого матча Олимпиады-2020 вслед за Дияс и Путинцевой
Рапиристка Дериглазова принесла России как минимум серебро Токио-2020
Андрей Рублев сенсационно проиграл на старте олимпийского теннисного турнира в Токио
Рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпийских игр
Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали
Вторая медаль Олимпиады-2020. Казахстанец Сон выиграл «бронзу» в тяжелой атлетике
Лидер мирового гольфа не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
Медведев и Карацев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио
Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь