Россия проигрывает медальный зачет Японии. Как так получилось?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
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Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
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Настольный теннис. Микст. Финал
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25 июля, источник: Спорт-Экспресс

Россия проигрывает медальный зачет Японии. Как так получилось?

У нашей сборной появился неприятный соперник в борьбе за топ-3 медального зачета — рывок наверх совершили японцы.

Наверх
Источник: AFP 2021

Всего два дня Олимпиады позади, но медальный зачет уже начинает обретать ожидаемые очертания. В лидерах привычные Китай, США и Россия (сборная ОКР), среди привычных лидеров не хватает только Великобритании — ее гребно-велоспортивные виды еще впереди, хотя по такому графику отстоять второе место, добытое в Рио, почти нереально.

Зато среди лидеров появилась абсолютно новая страна. И это — какой сюрприз! — Япония. В воскресенье японцы едва не вышли на первое место в общем зачете, взяв 4 золота за день, но китайцы пока держатся впереди. Недаром по многим букмекерским выкладкам именно японцы должны были занять итоговое третье место вслед за США и Китаем. Коэффициенты на это событие были ниже, чем для России или Британии.

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В тройку Япония не попадала с Олимпиады-1968, которая последовала за сверхуспешными Играми в Токио-1964 (11−7−7 и 16−5−8 соответственно). После этого удачными были разве что Игры в Афинах 2004 года (16−9−12).

Почему они побеждают?

На деле зачатки успеха японцев были видны уже в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда они заняли шестое место в общем зачете, традиционно забрав половину золота в женской борьбе (видимо, туда идут те, кто не хочет к сумоисткам), но также подтянув плавание, дзюдо, бадминтон и даже настольный теннис. В этом году на Олимпиаде еще и появились новые виды, что однозначно на руку японцам. В скейтборде первое золото уже взято в воскресенье 22-летним парнем Юто Хоригоме, в программу вернули бейсбол и софтбол, где японцы также фавориты. Наконец, они же рассчитывают разжиться драгоценным металлом в скалолазании, а карате и вовсе японская дисциплина — правда, там много претендентов и из других стран.

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Еще за несколько месяцев до Игр Олимпийский комитет Японии официально заявил о намерении взять 30 золотых наград — такой результат в Рио с запасом бы принес второе место вслед за США. Правда, перед стартом спортивные власти уже дезавуировали свои планы из-за пандемии. И сделали ставку на общее число медалей и правильные фразы про то, что «каждый спортсмен должен показать свой максимум».

Пока это получается. Красивая история случилась в дзюдо, где синхронно выиграли брат и сестра Хифумэ и Ута Абэ, им тоже едва больше двадцати. Хорошо идут японцы в самом главном виде спорта Олимпиады после легкой атлетики — плавании, где вообще пока творятся сенсации, а Тунис обыгрывает Австралию и США. Наши на этом празднике, к сожалению, пока лишние. А появление большего числа претендентов на медали делает ситуацию в медальном зачете более интригующей. Радоваться их первому за много лет дню без медалей можно заканчивать — скорее всего, скоро американцы возьмут свое и приблизятся к китайцам и японцам. Но открытой гегемонии пока удается не допускать.

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Можем ли мы догнать японцев?

Важно именно распределение наград. У Японии их всего шесть (и 5 золотых). У наших их даже больше — семь, но обидные поражения американкам в воскресных боях в тхэквондо и фехтовании не дают продвинуться сборной ОКР в командном зачете, считающемся по золоту. Если считать по более справедливой очковой системе 3−2−1, то у нас 13 очков против 17 у юго-восточных соседей.

Кто-то в принципе к зачету стран относится скептически, но это та условность, которая уже стала реальностью. По нему делаются выводы о развитии спорта в стране. Да и сам ОКР перед Олимпиадой говорил об амбициях вернуться в топ-3 мировых спортивных держав. Судя по тому, как развивается ситуация сейчас, препятствием для этого может стать именно Япония.

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Завтра будут разыграны очередные комплекты наград в дзюдо и скейтборде, мы можем ответить в спортивной гимнастике, фехтовании и тхэквондо. Но отвечать пора победами, а не просто медалями — если мы смотрим на перспективу борьбы за общее место сборной России в Токио, а не приехали ради участия.

Дмитрий Кузнецов

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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