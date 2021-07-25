Россия проигрывает медальный зачет Японии. Как так получилось?
У нашей сборной появился неприятный соперник в борьбе за топ-3 медального зачета — рывок наверх совершили японцы.
У нашей сборной появился неприятный соперник в борьбе за топ-3 медального зачета — рывок наверх совершили японцы.
Всего два дня Олимпиады позади, но медальный зачет уже начинает обретать ожидаемые очертания. В лидерах привычные Китай, США и Россия (сборная ОКР), среди привычных лидеров не хватает только Великобритании — ее
Зато среди лидеров появилась абсолютно новая страна. И это — какой сюрприз! — Япония. В воскресенье японцы едва не вышли на первое место в общем зачете, взяв 4 золота за день, но китайцы пока держатся впереди. Недаром по многим букмекерским выкладкам именно японцы должны были занять итоговое третье место вслед за США и Китаем. Коэффициенты на это событие были ниже, чем для России или Британии.
В тройку Япония не попадала с Олимпиады-1968, которая последовала за сверхуспешными Играми в Токио-1964 (11−7−7 и 16−5−8 соответственно). После этого удачными были разве что Игры в Афинах 2004 года (16−9−12).
На деле зачатки успеха японцев были видны уже в 2016 году в
Еще за несколько месяцев до Игр Олимпийский комитет Японии официально заявил о намерении взять 30 золотых наград — такой результат в Рио с запасом бы принес второе место вслед за США. Правда, перед стартом спортивные власти уже дезавуировали свои планы
Пока это получается. Красивая история случилась в дзюдо, где синхронно выиграли брат и сестра Хифумэ и Ута Абэ, им тоже едва больше двадцати. Хорошо идут японцы в самом главном виде спорта Олимпиады после легкой атлетики — плавании, где вообще пока творятся сенсации, а Тунис обыгрывает Австралию и США. Наши на этом празднике, к сожалению, пока лишние. А появление большего числа претендентов на медали делает ситуацию в медальном зачете более интригующей. Радоваться их первому за много лет дню без медалей можно заканчивать — скорее всего, скоро американцы возьмут свое и приблизятся к китайцам и японцам. Но открытой гегемонии пока удается не допускать.
Важно именно распределение наград. У Японии их всего шесть (и 5 золотых). У наших их даже больше — семь, но обидные поражения американкам в воскресных боях в тхэквондо и фехтовании не дают продвинуться сборной ОКР в командном зачете, считающемся по золоту. Если считать по более справедливой очковой системе 3−2−1, то у нас 13 очков против 17 у
Завтра будут разыграны очередные комплекты наград в дзюдо и скейтборде, мы можем ответить в спортивной гимнастике, фехтовании и тхэквондо. Но отвечать пора победами, а не просто медалями — если мы смотрим на перспективу борьбы за общее место сборной России в Токио, а не приехали ради участия.
Дмитрий Кузнецов