В России вместо побед на Олимпиаде показали военный парад. У нас точно спортивная страна?
Успехи российских спортсменов в Токио не попали в прямой эфир. Зато торжество в честь Дня ВМФ транслировали сразу два канала.
Успехи российских спортсменов в Токио не попали в прямой эфир. Зато торжество в честь Дня ВМФ транслировали сразу два канала.
О большинстве олимпийских видов спорта в России вспоминают раз в четыре года. Но на Олимпиаде в Токио многие наши атлеты недополучили даже этого короткого мига славы и внимания.
Так, в прямом эфире по телевизору не показали ни финал Олимпийских игр с участием наших героических лучниц, ни важнейшие победы рапиристки Инны Дериглазовой и тхэквондистки Татьяны Мининой, открывшие им путь в финал.
В интернете нарастает возмущение тем, как на российском телевидении освещаются Олимпийские игры в Токио. И болельщиков вполне можно понять, ведь многие соревнования с участием наших атлетов даже не попадают в прямой телеэфир. Все трансляции Олимпиады разделены между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ». И если канал, которому принадлежат права на конкретный старт, не может его показать, то, значит, в прямом эфире его не будет вообще.
Именно такая ситуация сложилась утром 25 июля, когда Первый и «Россия 1» вели прямую трансляцию торжественного военного парада в честь Дня
По той же причине по телевизору не показали полуфиналы турнира рапиристок, где Инна Дериглазова победила, а Лариса Коробейникова уступила. Не было в эфире и полуфинала соревнований по тхэквондо среди женщин в весе до 57 кг, в котором со своей соперницей разобралась наша Татьяна Минина.
Понятно, что военный парад в честь Дня ВМФ — случай уникальный, но ведь члены сборной России по стрельбе из лука, фехтованию и тхэквондо тоже попадают на федеральные каналы исключительно редко. Они же не футболисты или фигуристки. И ведь девушки не просто отбывали номер, а бились на пределе сил и эмоций, чтобы осчастливить своими победами родных, тренеров и соотечественников. Вот только соотечественники этого так и не увидели.
Так и хочется спросить: а мы точно спортивная страна? Конечно, тягу к подсчёту обезличенных общекомандных медалей у русского человека не отнять, но всё равно
Алексей Адамов