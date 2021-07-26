В России вместо побед на Олимпиаде показали военный парад. У нас точно спортивная страна?

О большинстве олимпийских видов спорта в России вспоминают раз в четыре года. Но на Олимпиаде в Токио многие наши атлеты недополучили даже этого короткого мига славы и внимания.

Так, в прямом эфире по телевизору не показали ни финал Олимпийских игр с участием наших героических лучниц, ни важнейшие победы рапиристки Инны Дериглазовой и тхэквондистки Татьяны Мининой, открывшие им путь в финал.

Зато сразу на двух каналах шла прямая трансляция военного парада в честь Дня ВМФ. И мы ещё удивляемся, почему подавляющее большинство россиян не знают своих спортсменов.

В интернете нарастает возмущение тем, как на российском телевидении освещаются Олимпийские игры в Токио. И болельщиков вполне можно понять, ведь многие соревнования с участием наших атлетов даже не попадают в прямой телеэфир. Все трансляции Олимпиады разделены между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ». И если канал, которому принадлежат права на конкретный старт, не может его показать, то, значит, в прямом эфире его не будет вообще.

Именно такая ситуация сложилась утром 25 июля, когда Первый и «Россия 1» вели прямую трансляцию торжественного военного парада в честь Дня Военно-Морского Флота РФ. В это время в далёком Токио российские лучницы побеждали американок и немок, а затем бились с «роботами» из Южной Кореи за золото Олимпиады. Но поддержать наших девушек можно было только с помощью трансляции в интернете.

По той же причине по телевизору не показали полуфиналы турнира рапиристок, где Инна Дериглазова победила, а Лариса Коробейникова уступила. Не было в эфире и полуфинала соревнований по тхэквондо среди женщин в весе до 57 кг, в котором со своей соперницей разобралась наша Татьяна Минина.

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Понятно, что военный парад в честь Дня ВМФ — случай уникальный, но ведь члены сборной России по стрельбе из лука, фехтованию и тхэквондо тоже попадают на федеральные каналы исключительно редко. Они же не футболисты или фигуристки. И ведь девушки не просто отбывали номер, а бились на пределе сил и эмоций, чтобы осчастливить своими победами родных, тренеров и соотечественников. Вот только соотечественники этого так и не увидели.

После таких ситуаций даже смешно удивляться, почему 97% россиян не знают по имени ни одного участника Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Так и хочется спросить: а мы точно спортивная страна? Конечно, тягу к подсчёту обезличенных общекомандных медалей у русского человека не отнять, но всё равно как-то обидно за спортсменов, которые ежедневно пашут ради нескольких минут олимпийского бенефиса, а потом неожиданно этой возможности лишаются.