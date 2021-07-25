Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
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Настольный теннис. Микст. Финал
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25 июля, источник: Спорт-Экспресс

Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония

Кто такие Хифумэ и Ута Абэ.

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Источник: Instagram

Пока олимпийский турнир по дзюдо — самый событийный на Олимпиаде. Здесь уже был крупный скандал, когда алжирский борец отказался от участия в Играх из-за потенциальной схватки с израильтянином. Здесь корейская девушка для того, чтобы уложиться в вес, подстриглась наголо. А в воскресенье здесь брат и сестра выиграли по золотой медали с разницей в 30 минут.

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Сначала золото взяла 21-летняя Ута Абэ — в весовой категории до 52 кг. Она победила француженку Амандин Бюшар. Через две схватки на ковер вышел 23-летний Хифумэ Абэ. Он стал первым в весовой категории до 66 кг, в финале одолев грузина Важи Маргвелашвили.

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«Сестра первой выиграла золото, но я не чувствовал никакого давления, так как был полон решимости одержать победу! — заявил Хифуми на пресс-конференции после схватки. — “Будокан” — лучшее место для дзюдо, мне очень хотелось уйти с ковра с гордо поднятой головой. И я сделал это. Моя мечта сбылась. Больше того — сегодня сбылись сразу две мечты. Это главный момент в моей жизни».

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«Когда меня спросили, что было труднее — бороться самой или смотреть, как борется мой брат, то все же бороться самой было сложнее, — сказала в свою очередь Ута. — Ключевыми в финале были две вещи — терпеть и не допускать ошибок. У меня это получилось, поэтому я и победила».

Этот трюк — победить на большом турнире в один день — брат и сестра Абэ провернули уже во второй раз. Впервые им это удалось на чемпионате мира 2018 года в Баку. А на чемпионате мира-2019 в Токио — то есть здесь же, на легендарной арене «Ниппон Будокан», — Ута дошла до золота, а вот Хифумэ остановился на полуфинале.

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Выросли они в Кобе, в простой японской семье (их отец — пожарный). У них есть старший брат, который тоже занимался дзюдо, подавал надежды, но в итоге перешел в водное поло. Ута занялась дзюдо в пять лет, вдохновившись примером братьев. По ее словам, отец хотел, чтобы она ходила в музыкальную школу, обучалась игре на фортепиано. И Ута ходила в музыкальную школу и обучалась игре на фортепиано, а еще регулярно посещала бассейн. И все же увлечение дзюдо победило — ей очень нравилось бороться. Тем более что Хифуми делал успехи. Поначалу он не был полностью поглощен дзюдо, но поражения от сверстника Наме Набекуры мотивировали его.

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Хифуми и Ута борются в остроатакующем стиле, охотятся за победой иппоном. По словам Уты, ее стиль «на 70 процентов сформировался под влиянием брата». «Я всем обязана брату. Если бы не он, даже и не знаю, стала бы я когда-нибудь заниматься дзюдо», — сказала Ута пресс-службе МОК перед стартом Олимпиады в Токио.

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И брат, и сестра выиграли огромное количество юношеских турниров, рано стартовали на взрослом уровне — и очень сильно стартовали.

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Сейчас у Хифуми помимо золота Олимпийских игр две победы на чемпионатах мира, девять выигранных турниров «Большого шлема» и первое место на турнире «Гран-при» в Ташкенте (2015). Ута же выиграла два чемпионата мира, шесть турниров «Большого шлема», три турнира «Гран-при». Причем на своем первом турнире «Гран-при» она победила в 16 лет — это рекорд.

Илья Андреев

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Иокогамы
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Велодром Идзу
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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