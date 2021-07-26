Участники Олимпиады в Токио разыграют 21 комплект наград

Медальные надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны только с выступлением пловцов. В женском финале стометровки баттерфляем выступит брестчанка Анастасия Шкурдай, показавшая восьмой результат в квалификации. В мужском решающем заплыве на стометровке брассом за награды поборется минчанин Илья Шиманович.

Без участия белорусских атлетов олимпийские медали будут разыграны в триатлоне, скейтбординге, пулевой стрельбе, велоспорте, прыжках в воду, гребном слаломе, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, спортивной гимнастике, фехтовании и тяжелой атлетике.