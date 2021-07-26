Соболенко: Перед Олимпиадой разнесли, что в Токио все так ужасно. Но когда приехала, увидела, что все хорошо

«Честно говоря, выходя на матч, не особо ощущала, что я на Олимпиаде. Казалось, что это обычный турнир. Но когда меня представляли и говорили, что подает Арина Соболенко из Белоруссии, конечно, понимала, что это особенные соревнования. Ощущения классные. Жаль, что нет зрителей на трибунах. Но вообще здесь очень здорово. И я рада представлять Белоруссию.

Перед началом Олимпиады многие раскритиковали, разнесли, что здесь все так ужасно: номера, кровати. Перед поездкой думала: «Боже, что меня ждет?». Но когда приехала, зашла в свой номер, увидела, что все хорошо. У меня вполне приличный, большой номер. Даже если бы со мной кто-то жил, места все равно хватало бы.

А по поводу картонных кроватей… Очень устойчивые. И плюс жесткий матрас, что мне нравится. Я не люблю мягкие матрасы, потому что на таких проваливаешься — и начинает болеть спина. Так что меня все устраивает. А сама Олимпийская деревня… Народу много. Но от этого есть кайф, ощущение Олимпиады, когда ты можешь увидеть всех атлетов из разных стран и разных видов спорта. Мне кажется, это хорошо.