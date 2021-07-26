Рамзан Кадыров поздравил российских спортсменов с успешным стартом на Олимпиаде

«Дорогие друзья! В Токио проходят XXXII летние Олимпийские игры, которые собрали лучших спортсменов мира. Россию в этом году на главных спортивных состязаниях представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. По итогам первого дня соревнований наши олимпийцы уже имеют первые весомые результаты.



В частности, чеченский боксёр Имам Хатаев вышел в 1/8 финала Олимпийских игр. В воскресенье в Токио он одержал досрочную победу в третьем раунде над Мохамедом Ассагиром из Марокко. Первую золотую медаль для сборной России на текущей Олимпиаде завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматической винтовки. Серебряные награды на счету женской сборной по стрельбе из лука, а также Инны Дериглазовой (фехтование) и Татьяны Мининой (тхэквондо). Бронзовую награду завоевала Лариса Коробейникова (фехтование).



Таким образом на данный момент россияне занимают пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. Безусловно, это хороший старт, который обещает нашей команде прекрасные перспективы. Несмотря на ограничения, введённые Всемирным антидопинговым агентством, наши спортсмены с гордостью отстаивают честь страны, продолжают выкладываться и завоевывают победы.



Я искренне поздравляю сборную России с успешным стартом на очередных летних Олимпийских играх. Желаю им убедительных и ярких побед на предстоящих зачётах. Наши спортсмены самые лучшие в мире. Болеем за сборную России!», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.