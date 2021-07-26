Рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпиады в Токио
Российский рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио.
Российский рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио.
На стадии 1/32 финала он встретился с представителем Алжира Салимом Херио, которого победил со счётом 15:6. В 1/16 финала россиянин встретится с американцем Гереком Мейнхардтом.
В 5:35 мск свой бой на стадии 1/16 финала начнёт россиянин Антон Бородачёв. В 6:05 запланирован бой Кирилла Бородачёва.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.