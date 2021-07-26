Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал
Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио.
Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио.
Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).
Таким образом, Малютин вышел в финал Олимпиады.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.