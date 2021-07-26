Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.