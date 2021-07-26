Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
625
2Япония
510
6Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
03:00скороБразилияФранция
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороИранВенесуэла
05:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал

Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

Наверх
Источник: Reuters

Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).

Таким образом, Малютин вышел в финал Олимпиады.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде
Парад ВМФ вместо олимпийских побед. У нас спортивная страна?
Африканцы удивляют в плавании на Олимпийских играх
Турнир ОИ по настольному теннису превратился в чемпионат Китая
Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады
Рамзан Кадыров поздравил российских спортсменов с успешным стартом на Олимпиаде
Победителю триатлона Блумменфелю стало плохо после финиша
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпиады в Токио
Соболенко: Перед Олимпиадой разнесли, что в Токио все так ужасно. Но когда приехала, увидела, что все хорошо
Участники Олимпиады в Токио разыграют 21 комплект наград
Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония
Россия проигрывает медальный зачет Японии. Как так получилось?
Президент ОКР поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Российская рапиристка Лариса Коробейникова празднует победу в поединке за бронзовую медаль
46-летняя гимнастка Чусовитина: Поработаю женой, займусь сыном, а в 2028-м вернусь в спорт
«Блин, а я ведь могла быть в Токио». Яна Егорян — об Олимпиаде и угрозах
Ни один российский олимпиец не заболел COVID-19
Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020
«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом
США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет. И потеряли мировую гегемонию в баскетболе
«У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы
«Раньше обычно я обыгрывала эту американку, от этого еще досаднее»: Дериглазова — об обидном серебре
Россия поднялась на пятое место в медальном зачете после второго дня Олимпиады
Комик из Франции забавно пошутил над Олимпийскими играми (видео)
Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир
Тренер Дериглазовой заявил, что рапиристки возьмут реванш у американок в командном турнире
Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020
Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×100 м вольным стилем
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
6Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Дериглазова — серебряный призер Игр-2020
Шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпиаде-2020
«Подъем в семь и закрытые окна»: спортсмен сравнил олимпийский ковид-отель с тюрьмой
Юлия Ефимова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах
Сборная Бразилии с Малкомом не смогла обыграть Кот-д’Ивуар в олимпийском матче
Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2020
Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь