Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м брассом
Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом.
Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом.
Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга. Бронза досталась итальянцу Николо Мартиненги.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Брасс. 100 м
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.