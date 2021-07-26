Австралийка Титмус завоевала золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем, у Ледеки — серебро
Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м вольным стилем.
Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м вольным стилем.
Серебро завоевала американка Кэти Ледеки, являющаяся пятикратной олимпийской чемпионкой. Бронза досталась китаянке Бинцзе Ли.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 400 м
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.