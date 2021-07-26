Шкурдай и Шиманович не зажгли в финалах понедельника: стартовали на крайних дорожках, Илья плыл третьим, у обоих не лучшие секунды

Брестчанка вышла в решающий заплыв на 100-метровке баттерфляем с восьмым общим временем (57,19). Оптимизма перед финалом добавлял тот факт, что показанный в полуфинале результат не был лучшим в карьере Анастасии — ранее она уже выплывала из 57-ми секунд. Однако все понимали: для завоевании медали Шкурдай нужно прыгнуть выше головы и сбросить со своего максимального времени минимум секунду.
После полуфинала Анастасия призналась, что может еще добавить в скорости — нужно лишь «попытаться исправить то, что не получилось». Для этого белоруска даже не вышла на старт воскресных заплывов на спине, чтобы сэкономить силы для финала.
Чудо не произошло. Шкурдай плыла по восьмой дорожке, что затрудняло ее скоростные качества. После половины дистанции брестчанка была шестой, но на финише соперницы ускорились, поэтому в итоговом протоколе финале белоруска оказалась восьмой с результатом 57,05, уступив 1,46 чемпионке Маргарет Макнил из Канады, которая является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.
Шиманович тоже стартовал на 100-метровке, но брассом. В решающий заплыв Илья вышел с седьмым временем в квалификации (59,08), что отправляло его на первую дорожку в финале. Для оценки шансов белоруса скажем, что его личного рекорда 58,29 хватило бы для четвертого места в полуфинальных заплывах.
Наш пловец стартовал очень активно, отметившись на 50 метрах третьим за британцем Адамом Пити в 0,37 секунды. Но на второй половине дистанции Илье не удалось сохранить крейсерский ход. На финише Шиманович был уже последним после резвого старта — скромные 59,36 и восьмое итоговое место почти в двух секундах от Пити, защитившего свой чемпионский трон от посягательства.