Стояновский прокомментировал победу над командой Мексики: «Получились качели»

«Говорят, мексиканцы приехали не побеждать, а играть просто в волейбол. Поэтому они раскрепощены. Так и есть. Они это и доказали в концовке, у них хорошо передача летела. Это и кураж. Сами мы упустили момент, нам надо было собраться. В итоге получились такие качели», — рассказал Стояновский.