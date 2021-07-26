Красильников и Стояновский — о матче с чехами на ОИ: «А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир»

«Кажется, будет матч. Замена? Нет, он (Ондржей Перушич, — прим. “СЭ”) выйдет. Официальный карантин 10 дней, но ему пошли на уступки. На шестой-седьмой ему сделают тест, и, если все хорошо, он будет играть», — сказал Стояновский.



«Единственное, настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. И надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. То, что ТВ-права, и все продано… Понятно, что всем пофиг сейчас… Либо надо говорить всем командам, что мы против, либо… Если кто-то заболеет из нас, что все будут из-за нас переносить Олимпиаду? Никто не будет», — отметил Красильников.