Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу во втором круге олимпийского турнира
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла в третий круг.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла в третий круг.
Во втором раунде она разгромила немку
Анастасия трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Сара