Веснина уступила Джорджи в 1/16 финала турнира Олимпиады
Российская теннисистка Елена Веснина в 1/16 финала олимпийского турнира уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6.
Российская теннисистка Елена Веснина в 1/16 финала олимпийского турнира уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянка сделала два эйса и две двойные ошибки, а также реализовала один из шести
В 1/8 финала Джорджи встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Карла Суарес Наварро (Испания). Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой примет участие в парном разряде Олимпиады со второго раунда.