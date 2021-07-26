Губерниев жестко высказался о выступлении российских пловцов в эстафете 4×100 м вольным стилем
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем на ОИ-2020.
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем на ОИ-2020.
Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла лишь 7-е место с результатом 3:12.20.
«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх…», — написал Губерниев в
Обладателем олимпийского золота на этой дистанции стала сборная США. Серебро завоевала команда Италии, бронза — у Австралии.