Тайфун «Непартак» движется в сторону Токио
Национальное метеорологическое управление Японии сообщает, что в сторону Токио движется тайфун «Непартак», образовавшийся в Тихом океане.
Национальное метеорологическое управление Японии сообщает, что в сторону Токио движется тайфун «Непартак», образовавшийся в Тихом океане.
По данным издания NHK, тропический шторм накроет столицу во вторник или среду. На данный момент скорость порывов ветра достигает 25 м/с.
«Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Синоптики призывают соблюдать меры осторожности, так как тайфун может вызывать очень тяжелые погодные условия.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля до 8 августа.