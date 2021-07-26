Российские пловцы отказались общаться с журналистами после провала в эстафете на Олимпиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что пловцы сборной России отказались от разговоров с журналистами после поражения в эстафете на Олимпийских играх.
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что пловцы сборной России отказались от разговоров с журналистами после поражения в эстафете на Олимпийских играх.
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У россиян в заплыве участвовали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.