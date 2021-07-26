Екатерина Александрова проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио

Во втором раунде она проиграла представительнице Аргентины Надии Подороске со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 часа 28 минут.

Екатерина ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и пять брейков.

За выход в ¼ финала Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 6) — Паула Бадоса (Испания).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.