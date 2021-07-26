Екатерина Александрова проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио (Япония).
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг олимпийского турнира в Токио (Япония).
Во втором раунде она проиграла представительнице Аргентины Надии Подороске со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 часа 28 минут.
Екатерина ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один из трех
За выход в ¼ финала Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 6) — Паула Бадоса (Испания).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.