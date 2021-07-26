Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы олимпийского турнира

28-летняя спортсменка набрала 120 очков и разделила 4−6-е места с Исарап Импрасерцук из Таиланда и немкой Надин Мессершмидт. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть.

Финал стендовой стрельбы (скит) пройдёт сегодня, 26 июля, начало — в 8:50 мск.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.