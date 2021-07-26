Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы олимпийского турнира
Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.
Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.
28-летняя спортсменка набрала 120 очков и разделила 4−6-е места с Исарап Импрасерцук из Таиланда и немкой Надин Мессершмидт. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть.
Финал стендовой стрельбы (скит) пройдёт сегодня, 26 июля, начало — в 8:50 мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.