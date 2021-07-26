Саблистка Софья Великая стала третьей россиянкой, вышедшей в ¼ финала ОИ-2020

Ранее в ¼ финала вышли София Позднякова и Ольга Никитина. Позднякова в 1/8 финала победила китаянку Хэньгуй Ян со счётом 15:8, а Никитина выиграла Анну Башту из Азербайджана со счётом 15:13.

В ¼ финала Никитина встретится с француженкой Манон Брюне, Позднякова — с китаянкой Цзяжуй Цянь, а Великая — с американкой Мэриел Загунис.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.