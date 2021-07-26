Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила румынок в матче Олимпиады

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3×3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Румынии в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, США, Франции и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.
В первых трех матчах россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), в четвертом уступили сборной США (16:20). Следующий матч россиянки проведут в понедельник против команды Франции, начало — в 15:25 мск.
Баскетбол 3×3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда — шестой.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.