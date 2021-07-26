Нидерландский теннисист Ройер покинул Олимпиаду из-за коронавируса
Всего на данный момент на соревнованиях зарегистрировано 153 случая заражения.
Всего на данный момент на соревнованиях зарегистрировано 153 случая заражения.
ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус нидерландского теннисиста
В связи с заражением Ройер покидает Олимпийские игры в Токио, на которых он выступал в парном разряде с Уэсли Колхофом. Соперники нидерландцев Маркус Дэниэл и Майкл Винус из Новой Зеландии автоматически прошли в четвертьфинал.
Согласно отчету оргкомитета от 26 июля, на Олимпиаде в Токио было выявлено 153 случая заражения коронавирусом.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Организаторы решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля