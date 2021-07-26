Олимпийское счастье: австралийский тренер взорвал Сети реакцией на победу
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В интернете набирает популярность видео, на котором тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус радуется победе своей подопечной.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В интернете набирает популярность видео, на котором тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус радуется победе своей подопечной.
Горячий австралиец Дин Боксалл не стал сдерживать эмоции и устроил настоящее шоу на трибуне.
Тренер исполнил нечто невероятное после того, как Титмус установила новый олимпийский рекорд, обогнав в финальном заплыве Кэти Ледеки на дистанции 400 метров вольным стилем.