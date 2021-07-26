Сборная Словении разгромила Аргентину на Олимпиаде, Дончич оформил дабл-дабл с 48 очками

Уже во время первой четверти словенцы обеспечили себе комфортное преимущество в восемь очков. А к большому перерыву отрыв европейцев и вовсе составил уже +20. Третья четверть также прошла с преимуществом словенцев, добавивших к отрыву ещё два балла, и лишь в заключительной десятиминутке аргентинцы сумели немного сократить отставание в счёте.