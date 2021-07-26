Саблистки Великая и Позднякова гарантировали России медаль Олимпиады
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова гарантировали сборной как минимум одну медаль Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях.
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова гарантировали сборной как минимум одну медаль Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях.
Обе россиянки вышли в полуфинал турнира. Позднякова в одной четвертой победила китаянку Цянь Цзяруй — 15−12, а Великая была сильнее американки Мариэль Загунис — 15−8.
Еще одна представительница России Ольга Никитина уступила француженке Манон Брюне — 5−15.
В полуфиналах Позднякова встретится с Брюне, а Великая, олимпийская чемпионка 2016 года в командных соревнованиях и обладательница двух личных серебряных олимпийских наград, поборется с венгеркой Анной Мартон.