Россиянин Храмцов поборется за золото Олимпийских игр по тхэквондо
В полуфинале спортсмен победил египтянина Сеифа Эиссу со счетом 13:1.
В полуфинале спортсмен победил египтянина Сеифа Эиссу со счетом 13:1.
ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал турнира в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
В полуфинале 23-летний россиянин победил египтянина Сеифа Эиссу со счетом 13:1. В финальном поединке Храмцов встретится с победителем поединка между Никитой Рафаловичем (Узбекистан) и Салехом