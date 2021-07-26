Игры в Токио: итоги 26 июля

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Первым чемпионом дня стал норвежец Кристиан Блумменфель, завоевавший золото Игр в триатлоне. Лучший из россиян, Дмитрий Полянский, финишировал на 32-м месте.

В плавании на 100 м баттерфляем первенствовала канадка Маргарет Макнил. На дистанции 100 м брассом среди мужчин победу праздновал британец Адам Пити. В плавании на 400 м вольным стилем среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Ариарне Титмус. В эстафете 4×100 м у мужчин победила сборная США. Российская сборная пробилась в финал, но заняла лишь седьмое место.

Также на Играх прошли соревнования скейтбордисток в дисциплине улица. Олимпийской чемпионкой стала 13-летняя японка Момидзи Нисия.

Американка Эмбер Инглиш выиграла золото Олимпиады в стрельбе в дисциплине скит. В финал соревнований пробилась российская спортсменка Наталья Виноградова, которая стала шестой. Золото у мужчин в этой дисциплине также досталось спортсмену из США — чемпионом стал Винсент Хенкок.

Британский дуэт Томас Дейли и Мэтью Ли завоевали золото Игр в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзу.

В дисциплине кросс-кантри в маунтинбайке чемпионом стал британец Томас Пидкок. Российский велосипедист Антон Синцов занял 11-е место.

Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях, победив в финале команду Китайского Тайбэя.

Словенский гребец Беньямин Савсек стал чемпионом в соревнованиях каноэ-одиночек.

В соревнованиях дзюдоисток в весовой категории до 57 кг первенствовала представительница Косова Нора Гякова. Японский дзюдоист Сехэй Оно одержал победу в категории до 73 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.

В фехтовании в соревнованиях саблисток золото разыграли две российские спортсменки. Софья Великая встречалась с Софией Поздняковой. Олимпийской чемпионкой стала Позднякова, победившая Великую со счетом 15:11.

В индивидуальных соревнованиях рапиристов победу праздновал представитель Гонконга Ка Лун Чеун.

Филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас выиграла золото Олимпиады в весовой категории до 55 кг, установив олимпийский рекорд.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье, опередив серебряного призера, сборную Японии, на 0.103 балла. В составе российской команды выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Таэквондист Максим Храмцов принес сборной России четвертое золото Игр в Токио, одержав победу в категории до 80 кг. Он стал первым в истории российским олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Хорватская таэквондистка Матея Йелич первенствовала в категории до 67 кг.

Завершил соревновательную программу дня настольный теннис, где японский дуэт Дзюн Мидзутани и Мима Ито выиграл золото домашней Олимпиады в миксте.

После трех дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды.

Расписание соревнований на вторник 27 июля вы можете посмотреть здесь