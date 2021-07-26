Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады

Сегодня во втором раунде соревнований третья ракетка планеты встретила упорнейшее сопротивление со стороны хорватской теннисистки Донны Векич, занимающей 47-е место в мировом рейтинге. В первом сете Арина Соболенко выиграла стартовый гейм, а потом соперница сумела захватить инициативу и победила со счетом 6:4. Во второй партии спешнее действовала белоруска — 6:3. В решающем сете Соболенко вела 4:2, потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне хорватки — 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 32 минуты. В матче 1/32 финала Арина Соболенко уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1. Следующей соперницей Донны Векич будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (20).