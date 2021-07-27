Британец Томас Пидкок выиграл золото по маунтинбайку на ОИ-2020, россиянин Синцов — 11-й
Британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио с результатом 1:25:14.
Британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио с результатом 1:25:14.
Второе место досталось Матиасу Флюкигеру из Швейцарии, а бронзу завоевал испанец Давид Валеро. Россиянин Антон Синцов финишировал 11-м, уступив лидеру 2 минуты и 27 секунд.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.