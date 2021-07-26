В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов: видео

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
636
2США
634
7Россия
143
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Теннис
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Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Мужчины. Финал
Томас Ридкок
Матиас Флукигер
Давид Валеро Серрано
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Цао Юань/Чэнь Айсень
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Йеспер Хансен
Абдулла Альрашиди
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Эмбер Инглиш
Диана Бакози
Вэй Мэн
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Италия
Австралия
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов: видео

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Финал в мужском триатлоне на Олимпиаде в Токио начался с неразберихи, которая могла трагично закончиться.

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Источник: Reuters

Причиной подобного стал неприятный фальстарт, когда половина спортсменов нырнула в воду, в то время как оставшаяся часть триатлонистов была заблокирована лодкой.

Сразу после того, как спортсмены по ошибке поплыли вперед, экипаж моторного катера начал производить довольно опасные маневры, которые могли привести к трагедии.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, никто из спортсменов не пострадал, а спустя несколько секунд несколько судейских экипажей сумели донести до триатлонистов, чтобы они вернулись на старт.

Организаторы не стали наказывать участников финального заплыва за сумбурный старт соревнований. Спустя десять минут заплыв все-таки состоялся.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля

Норвежец Кристиан Блумменфельт выиграл золото. Блумменфельт показал время 1 час 45 минут 4 секунды. Вторым финишировал британец Алекс Йи (отставание — 11 секунд), замкнул тройку призеров новозеландец Хейден Уайлд (+20 секунд).

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
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Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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