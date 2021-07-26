В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов: видео

Причиной подобного стал неприятный фальстарт, когда половина спортсменов нырнула в воду, в то время как оставшаяся часть триатлонистов была заблокирована лодкой.

Сразу после того, как спортсмены по ошибке поплыли вперед, экипаж моторного катера начал производить довольно опасные маневры, которые могли привести к трагедии.

К счастью, никто из спортсменов не пострадал, а спустя несколько секунд несколько судейских экипажей сумели донести до триатлонистов, чтобы они вернулись на старт.

Организаторы не стали наказывать участников финального заплыва за сумбурный старт соревнований. Спустя десять минут заплыв все-таки состоялся.

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