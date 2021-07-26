Такого не было никогда. Как казахстанские теннисистки установили антирекорд Олимпийских игр

В первом круге женского одиночного турнира выступили 64 теннисистки. Из 32 матчей лишь три игры не были завершены. Сначала Дияс, уступая в первом сете чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:5, отказалась от продолжения матча. Затем Путинцева не доиграла встречу с Надей Поророшкой из Аргентины, хотя вела во втором сете — 6:7 (4), 3:1. «Хет-трик» оформила Шведова, которая снялась с матча против австралийки Айлы Томлянович при счете 5:7, 2:3.
Если Зарине помешала травма, которую усугубил резкий переход с грунтового покрытия на хард, то в случае с Юлией и Ярославой решающую роль сыграла жара в столице Японии. Путинцева даже жаловалась на солнечный удар.
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Но удивляет тот факт, что ни в одном из других 29 матчей никто не снялся. Хотя условия были одинаковыми. Единственные теннисистки, которые чуть ли не синхронно отказались от продолжения борьбы, представляют Казахстан.
В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за весь турнир было лишь два случая отказа. Чешка Люси Шафаржова не доиграла матч второго круга, а румынка Моника Никулеску вообще не вышла на корт.
В 2012 году в Лондоне (Великобритания) стартовый матч были не в состоянии доиграть чешка Петра Цетковская и колумбийка Мариана Дуке-Мариньо. В 2008-м в Пекине (Китай) то же самое произошло с Саней Мирзой из Индии и Милагрос Секерой из Венесуэлы.
В Афинах в 2004 году за весь турнир не было ни одного недоигранного матча. В 2000 году в Сиднее (Австралия) не вышла на матч второго круга лишь первая сеяная американка Линдсей Дэвенпорт, получившая повреждение накануне.
В 1996 году в Атланте (США) снялась лишь румынка Руксанда Драгомир, а в 1992 году в Барселоне (Испания) — представительница на тот момент еще Чехословакии Хелена Сукова.
В 1988 году в Сеуле (Южная Корея) теннис официально вернулся в список видов спорта на Олимпиаде. Этого не случалось с 1924 года. Но за этот период многое изменилось. В большом теннисе началась так называемая Открытая эра, когда любители и профессионалы были объединены несколькими крупными организациями, такими как ITF, ATP и WTA. Это произошло в конце 60-х годов, и именно с того момента ведутся основные теннисные статистические подсчеты и статистика.
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Если углубиться в женский теннис на Олимпиаде до начала Открытой эры, в 1924 году и ранее, то там были случаи, когда спортсменки снимались с матчей еще чаще. Но в данном случае мы говорим о современной истории тенниса, и в ней впервые случилось три отказа на одном женском турнире Олимпийских игр.
Тем удивительнее тот факт, что снялись исключительно казахстанские теннисистки, еще и в первом круге. Вот такого не было никогда, это уже факт.
На теннисисток уже вылился огромный шквал критики со стороны болельщиков, и их можно понять. Все это выглядит несколько странно. Если же это действительно лишь совпадение, то оно и правда «на миллион». История не даст соврать.
В женском одиночном разряде от Казахстана осталась лишь Елена Рыбакина, которая сумела пробиться в третий раунд соревнований. Ее соперница определится в противостоянии Донны Векич (Хорватия) и Арины Соболенко (Беларусь).