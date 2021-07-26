Такого не было никогда. Как казахстанские теннисистки установили антирекорд Олимпийских игр

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
734
2Япония
723
4Россия
353
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Расписание событий
Плавание. Женщины
13:00скоро1500 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Регби. Мужчины. Группа C
13:00скороЮАРКения
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияКанада
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияКанада
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
14:00скороМексикаАвстралия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:45скороЯпонияНовая Зеландия
Настольный теннис. Микст. Финал
15:00скороХу Ксин / Лю ШивеньДзюн Мизутани / Мима Ита
Баскетбол. Мужчины. Группа C
15:00скороЯпонияИспания
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:00скороСШАКитай
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
15:15скороГерманияИндия
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:25скороФранцияРоссия
Гандбол. Мужчины. Группа B
15:30скороЯпонияШвеция
Таэквондо. Мужчины. Финал
15:45скороМаксим ХрамцовСалех Эльшарабати
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороБразилияАргентина
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
16:00скороРоссияЛатвия
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
16:25скороНидерландыПольша
Триатлон. Женщины
27.07скороЖенщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороЧетверка парная. Мужчины. Утешительный финал
Гандбол. Женщины. Группа A
27.07скороЯпонияЧерногория
11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Такого не было никогда. Как казахстанские теннисистки установили антирекорд Олимпийских игр

Казахстанские теннисистки Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, отказавшиеся от продолжения борьбы в матчах первого круга в Токио, установили антирекорд Олимпийских игр. Корреспондент Vesti.kz углубился в историю женских теннисных турниров на Олимпиаде и не нашел подобных совпадений в предыдущие годы.

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Источник: Reuters

В первом круге женского одиночного турнира выступили 64 теннисистки. Из 32 матчей лишь три игры не были завершены. Сначала Дияс, уступая в первом сете чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:5, отказалась от продолжения матча. Затем Путинцева не доиграла встречу с Надей Поророшкой из Аргентины, хотя вела во втором сете — 6:7 (4), 3:1. «Хет-трик» оформила Шведова, которая снялась с матча против австралийки Айлы Томлянович при счете 5:7, 2:3.

Если Зарине помешала травма, которую усугубил резкий переход с грунтового покрытия на хард, то в случае с Юлией и Ярославой решающую роль сыграла жара в столице Японии. Путинцева даже жаловалась на солнечный удар.

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Но удивляет тот факт, что ни в одном из других 29 матчей никто не снялся. Хотя условия были одинаковыми. Единственные теннисистки, которые чуть ли не синхронно отказались от продолжения борьбы, представляют Казахстан.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за весь турнир было лишь два случая отказа. Чешка Люси Шафаржова не доиграла матч второго круга, а румынка Моника Никулеску вообще не вышла на корт.

В 2012 году в Лондоне (Великобритания) стартовый матч были не в состоянии доиграть чешка Петра Цетковская и колумбийка Мариана Дуке-Мариньо. В 2008-м в Пекине (Китай) то же самое произошло с Саней Мирзой из Индии и Милагрос Секерой из Венесуэлы.

В Афинах в 2004 году за весь турнир не было ни одного недоигранного матча. В 2000 году в Сиднее (Австралия) не вышла на матч второго круга лишь первая сеяная американка Линдсей Дэвенпорт, получившая повреждение накануне.

В 1996 году в Атланте (США) снялась лишь румынка Руксанда Драгомир, а в 1992 году в Барселоне (Испания) — представительница на тот момент еще Чехословакии Хелена Сукова.

В 1988 году в Сеуле (Южная Корея) теннис официально вернулся в список видов спорта на Олимпиаде. Этого не случалось с 1924 года. Но за этот период многое изменилось. В большом теннисе началась так называемая Открытая эра, когда любители и профессионалы были объединены несколькими крупными организациями, такими как ITF, ATP и WTA. Это произошло в конце 60-х годов, и именно с того момента ведутся основные теннисные статистические подсчеты и статистика.

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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Если углубиться в женский теннис на Олимпиаде до начала Открытой эры, в 1924 году и ранее, то там были случаи, когда спортсменки снимались с матчей еще чаще. Но в данном случае мы говорим о современной истории тенниса, и в ней впервые случилось три отказа на одном женском турнире Олимпийских игр.

Тем удивительнее тот факт, что снялись исключительно казахстанские теннисистки, еще и в первом круге. Вот такого не было никогда, это уже факт.

На теннисисток уже вылился огромный шквал критики со стороны болельщиков, и их можно понять. Все это выглядит несколько странно. Если же это действительно лишь совпадение, то оно и правда «на миллион». История не даст соврать.

В женском одиночном разряде от Казахстана осталась лишь Елена Рыбакина, которая сумела пробиться в третий раунд соревнований. Ее соперница определится в противостоянии Донны Векич (Хорватия) и Арины Соболенко (Беларусь).

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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