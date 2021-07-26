Теннисистка Веснина рассказала, как цикады мешают выступать на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина уже привыкли к шуму во время матчей олимпийского турнира, который издают цикады. Об этом они рассказали журналистам.

«Цикады поначалу казались очень громкими здесь. Их слышно даже на корте, когда играешь. Но сейчас мы привыкли, и это уже просто как белый шум постоянно на фоне», — сказала Веснина.

Кудерметова и Веснина победили Кики Бертенс и Деми Схюрс из Нидерландов в матче второго круга в парном разряде Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу россиянок.

«Мы хорошая пара, хорошо играем и прошли непростой путь, чтобы быть на Олимпиаде, — сказала Веснина. — Мы играем за свою страну, и понимаем, что отступать нельзя».

«Тут каждая игра важна, одна ошибка — и медалей тебе не видать. Мы будем настраиваться на предстоящую игру с украинками», — сказала Кудерметова.