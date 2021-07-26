Россиянки спаслись в битве с Венгрией. Прокофьева — герой, но наши ватерполистки далеки от идеала
Женская сборная России по водному поло снова заставила болельщиков пить успокоительное.
Женская сборная России по водному поло снова заставила болельщиков пить успокоительное.
Водное поло. Женщины. Группа B
Россия — Венгрия — 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2)
Р: Прокофьева (4)
В: Лейметер (2), Силадьи (2).
Если
Тренеры Александр Гайдуков с Андреем Белофастовым игрой команды были не
С Венгрией у россиянок давние олимпийские счеты. Мне повезло оказаться на обеих последних встречах команд в рамках Игр. В 2012-м в четвертьфинале Лондона наши девушки героически догоняли, но на последних секундах не реализовали стопроцентный момент и добили мяч в ворота уже после окончания времени — тяжелейшая неудача. Зато в 2016-м в Рио в похожей ситуации эмоции были зеркально противоположными — гол в последней атаке, выигранная серия пенальти и абсолютное счастье.
Впрочем, с венгерками сборная встречается гораздо чаще, чем раз в четыре года, и соперницы друг друга знают отлично. Лишь в июне россиянки победили соперниц 14:13 в финальном турнире Мировой лиги, где команда Гайдукова в итоге стала третьей, а Венгрия — второй. Поэтому ничего удивительного, что команды начали как два шахматных гроссмейстера, читающие дебют друг друга ходов на 10−15 вперед.
Счет был открыт лишь на шестой минуте первого периода и во втором большинстве россиянок — Евгения Иванова после паса Вероники Вахитовой в позиционной атаке вогнала мяч в ближний угол. Удивительно, но после стольких минут бесплодных попыток венгерки ответили голом в следующей же атаке. Причем самым простым способом, набросом в центр на «столба» — капитана венгерок Риту Кестхельи наши защитники на этот раз откровенно забыли перед воротами.
При этом Россия
Во втором периоде ждать голов долго не пришлось — наши заработали удаление, и его грамотно реализовала Доротья Силадьи. Причем венгеркам каркас ворот, в отличие от нас, помог — от перекладины мяч отскочил в ворота. После этого забитые мячи, сэкономленные в начале встречи, посыпались один за другим — всего за несколько атак счет стал 5:3 в пользу Венгрии. У России отличились Эльвина Каримова и Анна Тимофеева. Но в ответ мы пропустили после дальнего броска, а потом еще проиграли подбор перед своими воротами. А когда Силадьи в середине периода довела отрыв Венгрии до трех мячей, положение сборной России стало совсем невеселым.
Те самые проблемы с реализацией моментов, о которых тренерский штаб говорил еще до отлета в Токио, в первой половине матча проявились наглядно — 1 реализованная атака из 9 в равных составах и 2 из 5 в большинстве за первую половину. Венгерки, к примеру, в позиционных атаках забили 4 попытки из 8. Даже
Исправлять ситуацию предстояло после короткого разговора в перерыве. И на этот раз первый гол остался за россиянками — центральный защитник Вахитова решилась бросить с дистанции и уложила мяч в угол. А следующий наш гол получился курьезным: после броска Прокофьевой мяч сначала попал в перекладину, а потом от головы голкипера отскочил в ворота. По реакции девушек было видно, что эмоции у них бурлят и надо подбираться поближе.
Шансов на это было даже больше, чем можно ожидать. Но команда продолжала транжирить моменты в нападении — полная противоположность первой игре. Тренеры обменялись
Впрочем, последний период начался неудачно — Карнаух не выручила после броска Габриэлы Сюч со средней дистанции. У нас же в позиционных атаках
В итоге именно на этом соперницы и погорели: когда они грубили, их получалось наказывать. В очередном большинстве Прокофьева едва не порвала сетку, затем Иванова бросила в дальнюю «девятку». Но вообще, скучных матчей между Россией и Венгрией, наверное, не бывает — и мы еще раз увидели подтверждение этому на последней минуте. Соперницы впереди 10:9, но за 19 секунд до конца удаляется Лейметер. Время тает на глазах, но тут шанс для броска находит Прокофьева. Мгновение — и наш капитан, ставшая главным героем матча, в победном жесте бьет по воде кулаком. Россиянки
В целом впечатления от игры команды пока неоднозначные. Хотя еще в Москве тренеры обещали использовать групповой этап как полигон для подготовки к четвертьфиналу, который назвали главным матчем на турнире. После двух тяжелейших туров сборную России ждет отдых в третьем, поэтому следующая встреча ждет нас только 30 июля. Впереди у нас самая сложная игра группового этапа — против сборной США.
Антон Бабошин