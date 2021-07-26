Россиянки спаслись в битве с Венгрией. Прокофьева — герой, но наши ватерполистки далеки от идеала

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
734
2Япония
713
8Россия
143
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Мужчины. Финал
Томас Ридкок
Матиас Флукигер
Давид Валеро Серрано
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Цао Юань/Чэнь Айсень
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Йеспер Хансен
Абдулла Альрашиди
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Эмбер Инглиш
Диана Бакози
Вэй Мэн
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Италия
Австралия
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 2-й круг
12:00скороНикола Мектич / Мате ПавичЛоренцо Музетти / Лоренцо Сонего
Водное поло. Женщины. Группа A
12:20скороАвстралияГолландия
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
12:30скороЮАРВеликобритания
Плавание. Мужчины
13:00скоро200 м баттерфляй. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
13:00скоро200 м комплекс. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
13:00скоро1500 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Регби. Мужчины. Группа C
13:00скороЮАРКения
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороКомандное первенство. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
13:00скороАргентинаИспания
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
13:20скороАлександр ЧоупеничЧюн Ка Лун
Гандбол. Мужчины. Группа B
13:30скороБахрейнПортугалия
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияКанада
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
13:50скороМанон БрюнеАнна Мартон
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияКанада
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
14:00скороЭммануэль Лебессон / Ян Джа НанЛин Юн Жу / Чэн Ичин
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
14:00скороМексикаАвстралия
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
14:15скороТакахиро Шикине
Таэквондо. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороРут Гбагби
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
14:45скороНикита Рафалович
12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянки спаслись в битве с Венгрией. Прокофьева — герой, но наши ватерполистки далеки от идеала

Женская сборная России по водному поло снова заставила болельщиков пить успокоительное.

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Источник: AP 2021

Водное поло. Женщины. Группа B
Россия — Венгрия — 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2)
Р: Прокофьева (4)
В: Лейметер (2), Силадьи (2).

Если кто-то пропустил, то первый матч российской ватерпольной команды на Олимпиаде в Токио вышел максимально огненным. Перед отправлением в Японию тренеры говорили, что у нашей команды в целом неплохо с обороной, но есть проблемы в атаке. А девушки в первом же матче устроили перестрелку с Китаем. Почти по «бразильской системе»: вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. И победили с фантастическим для такого уровня счетом 18:17.

Тренеры Александр Гайдуков с Андреем Белофастовым игрой команды были не очень-то довольны. Особенно защитой, чересчур много позволявшей китаянкам. Тогда как во втором туре нас ждал более серьезный соперник — сборная Венгрии. К тому же по жребию отдыхавшая на старте турнира.

Гроссмейстерское начало

С Венгрией у россиянок давние олимпийские счеты. Мне повезло оказаться на обеих последних встречах команд в рамках Игр. В 2012-м в четвертьфинале Лондона наши девушки героически догоняли, но на последних секундах не реализовали стопроцентный момент и добили мяч в ворота уже после окончания времени — тяжелейшая неудача. Зато в 2016-м в Рио в похожей ситуации эмоции были зеркально противоположными — гол в последней атаке, выигранная серия пенальти и абсолютное счастье.

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Впрочем, с венгерками сборная встречается гораздо чаще, чем раз в четыре года, и соперницы друг друга знают отлично. Лишь в июне россиянки победили соперниц 14:13 в финальном турнире Мировой лиги, где команда Гайдукова в итоге стала третьей, а Венгрия — второй. Поэтому ничего удивительного, что команды начали как два шахматных гроссмейстера, читающие дебют друг друга ходов на 10−15 вперед.

Счет был открыт лишь на шестой минуте первого периода и во втором большинстве россиянок — Евгения Иванова после паса Вероники Вахитовой в позиционной атаке вогнала мяч в ближний угол. Удивительно, но после стольких минут бесплодных попыток венгерки ответили голом в следующей же атаке. Причем самым простым способом, набросом в центр на «столба» — капитана венгерок Риту Кестхельи наши защитники на этот раз откровенно забыли перед воротами.

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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

При этом Россия по-прежнему чуть лучше смотрелась в атаке, и в оставшиеся до перерыва минуты девушки трижды попадали в каркас ворот — две перекладины и штанга. Но забили венгерки — после фола Марии Берсеневой пенальти реализовала Дора Лейметер, поймавшая на противоходе Анну Карнаух. 1:2 после первого отрезка — пока ни малейшего намека на голевую феерию предыдущего тура.

Во втором периоде ждать голов долго не пришлось — наши заработали удаление, и его грамотно реализовала Доротья Силадьи. Причем венгеркам каркас ворот, в отличие от нас, помог — от перекладины мяч отскочил в ворота. После этого забитые мячи, сэкономленные в начале встречи, посыпались один за другим — всего за несколько атак счет стал 5:3 в пользу Венгрии. У России отличились Эльвина Каримова и Анна Тимофеева. Но в ответ мы пропустили после дальнего броска, а потом еще проиграли подбор перед своими воротами. А когда Силадьи в середине периода довела отрыв Венгрии до трех мячей, положение сборной России стало совсем невеселым.

Те самые проблемы с реализацией моментов, о которых тренерский штаб говорил еще до отлета в Токио, в первой половине матча проявились наглядно — 1 реализованная атака из 9 в равных составах и 2 из 5 в большинстве за первую половину. Венгерки, к примеру, в позиционных атаках забили 4 попытки из 8. Даже тайм-аут Гайдукова во втором периоде при большинстве не помог — за неполных восемь минут игрового времени наши девушки «устроились» с 1:2 на 3:7. В этот момент в роли палочки-выручалочки выступила капитан Екатерина Прокофьева, реализовавшая пенальти.

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Бороться и догнать

Исправлять ситуацию предстояло после короткого разговора в перерыве. И на этот раз первый гол остался за россиянками — центральный защитник Вахитова решилась бросить с дистанции и уложила мяч в угол. А следующий наш гол получился курьезным: после броска Прокофьевой мяч сначала попал в перекладину, а потом от головы голкипера отскочил в ворота. По реакции девушек было видно, что эмоции у них бурлят и надо подбираться поближе.

Шансов на это было даже больше, чем можно ожидать. Но команда продолжала транжирить моменты в нападении — полная противоположность первой игре. Тренеры обменялись тайм-аутами, и лишь на последней минуте нашим девушкам наконец удалось сократить отставание до одного гола — отличилась в большинстве Надежда Глызина. Все снова оказалось в наших руках.

Впрочем, последний период начался неудачно — Карнаух не выручила после броска Габриэлы Сюч со средней дистанции. У нас же в позиционных атаках по-прежнему ничего не ладилось, и штанги все так же играли на стороне Венгрии. Соперницы явно вышли на последний отрезок матча оборонять свое преимущество — в атаку команда не рвалась, в обороне стремилась сыграть пожестче.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге именно на этом соперницы и погорели: когда они грубили, их получалось наказывать. В очередном большинстве Прокофьева едва не порвала сетку, затем Иванова бросила в дальнюю «девятку». Но вообще, скучных матчей между Россией и Венгрией, наверное, не бывает — и мы еще раз увидели подтверждение этому на последней минуте. Соперницы впереди 10:9, но за 19 секунд до конца удаляется Лейметер. Время тает на глазах, но тут шанс для броска находит Прокофьева. Мгновение — и наш капитан, ставшая главным героем матча, в победном жесте бьет по воде кулаком. Россиянки все-таки спасли игру с «-4» по ходу второго периода!

В целом впечатления от игры команды пока неоднозначные. Хотя еще в Москве тренеры обещали использовать групповой этап как полигон для подготовки к четвертьфиналу, который назвали главным матчем на турнире. После двух тяжелейших туров сборную России ждет отдых в третьем, поэтому следующая встреча ждет нас только 30 июля. Впереди у нас самая сложная игра группового этапа — против сборной США.

Антон Бабошин

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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Парк Юменосима
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Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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