Великая: Публика требовала российского финала в Токио
Российская саблистка Софья Великая отреагировала на победу в полуфинале Олимпиады над венгеркой Анной Мартон.
Российская саблистка Софья Великая отреагировала на победу в полуфинале Олимпиады над венгеркой Анной Мартон.
В финале турнире Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой, которая в своем полуфинале одолела француженку Манон Брюне.
— Внешне показалось, что этот полуфинал был не самым трудным. Как было на самом деле?
— На самом деле каждый бой как последний. Возможно,
— Чувства дежавю нет? Пять лет назад был российский финал в Рио.
— Публика требовала этого. Мы сделали это.
— Публика жаждала.
— Жаждала, крови жаждала.
— Не крови, радости.
— Радость и так есть. Теперь будем уже с Соней фехтовать.
— Был жесткий удар в область шеи. Всё хорошо?
— Вроде бы да. Мы сейчас даже не обращаем на это внимания. Потом после соревнований будем осматривать свои раны.
Решающий матч турнира пройдет 26 июля в 14:45 (мск).