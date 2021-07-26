Великая: Публика требовала российского финала в Токио

В финале турнире Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой, которая в своем полуфинале одолела француженку Манон Брюне.

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— Внешне показалось, что этот полуфинал был не самым трудным. Как было на самом деле?

— На самом деле каждый бой как последний. Возможно, из-за счета так кажется, плюс зрителей нет — не бушуют эмоции. На самом деле всё сложно. Хорошо, что я определилась с правильной тактикой в течение боя. Марту я давно знаю, мы вместе фехтовали на многих турнирах. Все соперники были достойные, сильные. Но они все были грамотными, фехтующими. Мне всегда с такими проще.

— Чувства дежавю нет? Пять лет назад был российский финал в Рио.

— Публика требовала этого. Мы сделали это.

— Публика жаждала.

— Жаждала, крови жаждала.

— Не крови, радости.

— Радость и так есть. Теперь будем уже с Соней фехтовать.

— Был жесткий удар в область шеи. Всё хорошо?

— Вроде бы да. Мы сейчас даже не обращаем на это внимания. Потом после соревнований будем осматривать свои раны.