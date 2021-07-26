Великая: Публика требовала российского финала в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
734
2Япония
713
8Россия
143
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Мужчины. Финал
Томас Ридкок
Матиас Флукигер
Давид Валеро Серрано
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Цао Юань/Чэнь Айсень
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Йеспер Хансен
Абдулла Альрашиди
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Эмбер Инглиш
Диана Бакози
Вэй Мэн
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Италия
Австралия
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 2-й круг
12:00скороНикола Мектич / Мате ПавичЛоренцо Музетти / Лоренцо Сонего
Водное поло. Женщины. Группа A
12:20скороАвстралияГолландия
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
12:30скороЮАРВеликобритания
Плавание. Мужчины
13:00скоро200 м баттерфляй. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
13:00скоро200 м комплекс. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
13:00скоро1500 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Регби. Мужчины. Группа C
13:00скороЮАРКения
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороКомандное первенство. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
13:00скороАргентинаИспания
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
13:20скороАлександр ЧоупеничЧюн Ка Лун
Гандбол. Мужчины. Группа B
13:30скороБахрейнПортугалия
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияКанада
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
13:50скороМанон БрюнеАнна Мартон
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияКанада
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
14:00скороЭммануэль Лебессон / Ян Джа НанЛин Юн Жу / Чэн Ичин
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
14:00скороМексикаАвстралия
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
14:15скороТакахиро Шикине
Таэквондо. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороРут Гбагби
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
14:45скороНикита Рафалович
13:34 (мск), источник: Матч ТВ

Великая: Публика требовала российского финала в Токио

Российская саблистка Софья Великая отреагировала на победу в полуфинале Олимпиады над венгеркой Анной Мартон.

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Источник: РИА "Новости"

В финале турнире Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой, которая в своем полуфинале одолела француженку Манон Брюне.

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— Внешне показалось, что этот полуфинал был не самым трудным. Как было на самом деле?

— На самом деле каждый бой как последний. Возможно, из-за счета так кажется, плюс зрителей нет — не бушуют эмоции. На самом деле всё сложно. Хорошо, что я определилась с правильной тактикой в течение боя. Марту я давно знаю, мы вместе фехтовали на многих турнирах. Все соперники были достойные, сильные. Но они все были грамотными, фехтующими. Мне всегда с такими проще.

— Чувства дежавю нет? Пять лет назад был российский финал в Рио.

— Публика требовала этого. Мы сделали это.

— Публика жаждала.

— Жаждала, крови жаждала.

— Не крови, радости.

— Радость и так есть. Теперь будем уже с Соней фехтовать.

— Был жесткий удар в область шеи. Всё хорошо?

— Вроде бы да. Мы сейчас даже не обращаем на это внимания. Потом после соревнований будем осматривать свои раны.

Решающий матч турнира пройдет 26 июля в 14:45 (мск).

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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