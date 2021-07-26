София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
734
2Япония
713
6Россия
253
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Мужчины. Финал
Томас Ридкок
Матиас Флукигер
Давид Валеро Серрано
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Цао Юань/Чэнь Айсень
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Йеспер Хансен
Абдулла Альрашиди
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Эмбер Инглиш
Диана Бакози
Вэй Мэн
Результаты
Расписание событий
Водное поло. Женщины. Группа A
12:20скороАвстралияГолландия
Плавание. Женщины
13:00скоро1500 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Регби. Мужчины. Группа C
13:00скороЮАРКения
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороКомандное первенство. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияКанада
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияКанада
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
14:00скороМексикаАвстралия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:45скороЯпонияНовая Зеландия
Настольный теннис. Микст. Финал
15:00скороХу Ксин / Лю ШивеньДзюн Мизутани / Мима Ита
Таэквондо. Женщины. Матч за 3-е место
15:00скороХедая ВабаПэги Макферсон
Баскетбол. Мужчины. Группа C
15:00скороЯпонияИспания
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:00скороСШАКитай
Фехтование. Мужчины. Финал
15:10скороДаниэле ГароццоЧюн Ка Лун
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
15:15скороРихард ОрдеманнСеиф Эйсса
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
15:15скороГерманияИндия
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:25скороФранцияРоссия
Таэквондо. Женщины. Финал
15:30скороМатеа ЕличЛорен Уильямс
Гандбол. Мужчины. Группа B
15:30скороЯпонияШвеция
Таэквондо. Мужчины. Финал
15:45скороМаксим ХрамцовСалех Эльшарабати
15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 года в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

В финале турнира она сломила сопротивление соотечественницы Софьи Великой, победив её со счётом 15:11.

Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Великая, на счету которой серебро, завоевала четвёртую медаль Олимпийских игр. Она олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле, двукратный серебряный призёр 2012 года в сабле.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
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Международный стадион Иокогама
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Мусасино Форест Спорт Плаза
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Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
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Стадион Касима
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Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
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