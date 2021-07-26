София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую
Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 года в Токио.
Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 года в Токио.
В финале турнира она сломила сопротивление соотечественницы Софьи Великой, победив её со счётом 15:11.
Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Великая, на счету которой серебро, завоевала четвёртую медаль Олимпийских игр. Она олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле, двукратный серебряный призёр 2012 года в сабле.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.