Великая — о поражении от Поздняковой в финале ОИ-2020: Придется ехать на пятую Олимпиаду

«Достаточно сложно, напряжённо. Сегодня соревнования особенные, ни у кого не было соревновательной практики. Не успели привыкнуть, разобрать. Мы знаем тактику и особенности спортсменов. С другими спортсменами я понимала с первых ударов, что делать. А с Соней так держали линию, одна наносит и уходит, другая. Я сделала больше ошибок, она молодец. У меня была короткая подготовка, я горжусь собой, что смогла справиться и попасть в двойку. Соня заслужила, она отработала весь период в пандемию, заслуженная победа.



Мне жалко, что не получилось, но что могу сделать? Простите, кто поддерживал, придётся ехать на пятую Олимпиаду. Но пока это слова в воздух, полгода отдохнуть. Последние события говорят о том, что неизвестно, что будет завтра», — приводит слова Великой «Матч ТВ».