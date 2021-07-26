Саблистки принесли России золото и серебро Олимпиады. Так почему же хочется плакать?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
823
2США
734
4Россия
453
Бадминтон
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Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Саблистки принесли России золото и серебро Олимпиады. Так почему же хочется плакать?

Потрясающий российский финал в фехтовании завершился в пользу Поздняковой. Но как же обидно за Великую!

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Источник: AFP 2021

Сборная России рвёт и мечет на турнире по фехтованию на Олимпиаде в Токио. В соревнованиях саблисток, как и четыре года назад, в финале сошлись две великолепные русские девушки.

Дочка президента Олимпийского комитета России София Позднякова и легендарная Софья Великая сражались за золото между собой, и удача оказалась на стороне более молодой спортсменки. Снова.

Настоящий праздник со слезами на глазах. Ведь за Великую обидно так, что хочется плакать.

Великая громит грозную американку и передаёт привет детям

С первых же поединков стало ясно, что наши девушки настроены на повторение триумфа четырёхлетней давности. Знаменосец команды Олимпийского комитета России, легендарная Софья Великая, двукратная чемпионка мира Софья Позднянкова и молодая, но очень перспективная Ольга Никитина дружно дошли до четвертьфинала, а вот знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан выбыла уже в 1/16 финала.

В четвертьфинале Софью Великую ждал сложнейший бой с двукратной олимпийской чемпионкой Мариэль Загунис из США. В первом периоде атмосфера дрожала от напряжения, но после счёта 8:8 россиянка будто переключила скорость и больше не пропустила ни единого укола! Великая просто разгромила американскую соперницу — 15:8, после чего сняла шлем, аккуратно поправила причёску и передала привет родным. Дома за 36-летнюю спортсменку болеют сын Олег и дочь Зоя.

Позднякова расслабилась, но добыла важнейшую победу

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Поддержала победный почин выдающейся соотечественницы и София Позднякова. Дочь президента ОКР и четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова разобралась с китаянкой Чжажой Цян. В концовке Соня растеряла часть большого преимущества и заставила понервничать, но собралась и добыла-таки заветное 15-е очко. Следующей соперницей Поздняковой могла стать Ольга Никитина, но третья российская саблистка не смогла ничего противопоставить француженке Манон Бруне — 5:15.

В проходившем параллельно турнире рапиристов порадовал Кирилл Бородачёв. 21-летний спортсмен, занимавший среди всех участников Олимпиады лишь 23-е место в международном рейтинге, добрался до четвертьфинала. Мог пройти и дальше, но не справился с нервами. При счёте 14:9 казалось, что Кирилл уже в полуфинале, но наш парень не поверил своему счастью и пропустил шесть уколов кряду.

Российскому финалу быть!

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До долгожданного российского финала в женской сабле оставалось два шага. Особенно волнительно было за Позднякову, ведь соперница находится выше её в рейтинге аж на 12 позиций. Начало боя лишь добавило волнения, но София быстро взяла себя в руки и выровняла поединок, а ключевой эпизод случился при счёте 12:10 в пользу россиянки. Судьи после долгого совещания отдали-таки очко Поздняковой, и Бруне окончательно поникла.

Великая свой полуфинальный поединок с Анной Мартон тоже начала не лучшим образом, но против опыта и класса соперницы у венгерки просто не нашлось аргументов. Софья мастерски защищалась и добывала одно очко за другим — 15:8. Российскому финалу быть!

Великая снова уступила россиянке в финале Олимпиады

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Если нейтральные российские болельщики могли выдохнуть и просто наслаждаться триумфом нашего фехтования, то для Великой и Поздняковой настал самый важный и ответственный момент. Великая, проигравшая в финальных поединках Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро с самым обидным счётом 14:15, упускать третий шанс была не намерена, но конкуренция обещала быть самой серьёзной.

В дебюте поединка чуть лучше выглядела более опытная Великая, но при счёте 4:7 Позднякова явно поймала кураж: классно защищалась, отвечала острыми выпадами, да и сама здорово атаковала. Каждое результативное действие София встречала громким криком. После перерыва Позднякова вырвалась вперёд, но Великая тут же ликвидировала отставание — 10:10.

И вот настала сумасшедшая развязка. Все разговоры о дружеском характере поединка потеряли актуальность. Конкретно в эту минуту сильнее была Позднякова — дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и президента МОК. София выглядела невероятно заряженной и уверенно шла к олимпийскому золоту. В концовке она уже не сдерживала эмоций и сопровождала каждый укол оглушительным возгласом.

После 15-го очка Позднякова сняла маску и рухнула на колени на олимпийском помосте. 15:11 в финале — и второе золото в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио. А неописуемый восторг от триумфа великолепной Софии Поздняковой соседствует в душе с грустью за непревзойдённую Софью Великую, которая так и не дошла до личного олимпийского золота. Вот почему после удивительного русского финала хочется плакать.

Спасибо за эти потрясающие эмоции, девочки!

Алексей Адамов

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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