Саблистки принесли России золото и серебро Олимпиады. Так почему же хочется плакать?

Сборная России рвёт и мечет на турнире по фехтованию на Олимпиаде в Токио. В соревнованиях саблисток, как и четыре года назад, в финале сошлись две великолепные русские девушки.

Дочка президента Олимпийского комитета России София Позднякова и легендарная Софья Великая сражались за золото между собой, и удача оказалась на стороне более молодой спортсменки. Снова.

Настоящий праздник со слезами на глазах. Ведь за Великую обидно так, что хочется плакать.

Великая громит грозную американку и передаёт привет детям

С первых же поединков стало ясно, что наши девушки настроены на повторение триумфа четырёхлетней давности. Знаменосец команды Олимпийского комитета России, легендарная Софья Великая, двукратная чемпионка мира Софья Позднянкова и молодая, но очень перспективная Ольга Никитина дружно дошли до четвертьфинала, а вот знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан выбыла уже в 1/16 финала.

В четвертьфинале Софью Великую ждал сложнейший бой с двукратной олимпийской чемпионкой Мариэль Загунис из США. В первом периоде атмосфера дрожала от напряжения, но после счёта 8:8 россиянка будто переключила скорость и больше не пропустила ни единого укола! Великая просто разгромила американскую соперницу — 15:8, после чего сняла шлем, аккуратно поправила причёску и передала привет родным. Дома за 36-летнюю спортсменку болеют сын Олег и дочь Зоя.

Позднякова расслабилась, но добыла важнейшую победу

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Поддержала победный почин выдающейся соотечественницы и София Позднякова. Дочь президента ОКР и четырёхкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова разобралась с китаянкой Чжажой Цян. В концовке Соня растеряла часть большого преимущества и заставила понервничать, но собралась и добыла-таки заветное 15-е очко. Следующей соперницей Поздняковой могла стать Ольга Никитина, но третья российская саблистка не смогла ничего противопоставить француженке Манон Бруне — 5:15.

В проходившем параллельно турнире рапиристов порадовал Кирилл Бородачёв. 21-летний спортсмен, занимавший среди всех участников Олимпиады лишь 23-е место в международном рейтинге, добрался до четвертьфинала. Мог пройти и дальше, но не справился с нервами. При счёте 14:9 казалось, что Кирилл уже в полуфинале, но наш парень не поверил своему счастью и пропустил шесть уколов кряду.

Российскому финалу быть!

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До долгожданного российского финала в женской сабле оставалось два шага. Особенно волнительно было за Позднякову, ведь соперница находится выше её в рейтинге аж на 12 позиций. Начало боя лишь добавило волнения, но София быстро взяла себя в руки и выровняла поединок, а ключевой эпизод случился при счёте 12:10 в пользу россиянки. Судьи после долгого совещания отдали-таки очко Поздняковой, и Бруне окончательно поникла.

Великая свой полуфинальный поединок с Анной Мартон тоже начала не лучшим образом, но против опыта и класса соперницы у венгерки просто не нашлось аргументов. Софья мастерски защищалась и добывала одно очко за другим — 15:8. Российскому финалу быть!

Великая снова уступила россиянке в финале Олимпиады

Если нейтральные российские болельщики могли выдохнуть и просто наслаждаться триумфом нашего фехтования, то для Великой и Поздняковой настал самый важный и ответственный момент. Великая, проигравшая в финальных поединках Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро с самым обидным счётом 14:15, упускать третий шанс была не намерена, но конкуренция обещала быть самой серьёзной.

В дебюте поединка чуть лучше выглядела более опытная Великая, но при счёте 4:7 Позднякова явно поймала кураж: классно защищалась, отвечала острыми выпадами, да и сама здорово атаковала. Каждое результативное действие София встречала громким криком. После перерыва Позднякова вырвалась вперёд, но Великая тут же ликвидировала отставание — 10:10.

И вот настала сумасшедшая развязка. Все разговоры о дружеском характере поединка потеряли актуальность. Конкретно в эту минуту сильнее была Позднякова — дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и президента МОК. София выглядела невероятно заряженной и уверенно шла к олимпийскому золоту. В концовке она уже не сдерживала эмоций и сопровождала каждый укол оглушительным возгласом.

После 15-го очка Позднякова сняла маску и рухнула на колени на олимпийском помосте. 15:11 в финале — и второе золото в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио. А неописуемый восторг от триумфа великолепной Софии Поздняковой соседствует в душе с грустью за непревзойдённую Софью Великую, которая так и не дошла до личного олимпийского золота. Вот почему после удивительного русского финала хочется плакать.

Спасибо за эти потрясающие эмоции, девочки!