Российские гимнасты выиграли Олимпиаду-2020! Такого не было четверть века

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
823
2США
734
4Россия
453
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские гимнасты выиграли Олимпиаду-2020! Такого не было четверть века

Вот имена героев: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Александр Карцев, Владислав Поляшов. Спасибо, парни!

Наверх
Источник: РИА "Новости"

То, что сделала мужская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио — невероятно. Про это точно нужно снимать художественный фильм. Парни из сборной России уверенно лидировали после четырёх снарядов, почти потеряли всё на перекладине и на вольных. Всё должен был решить абсолютный чемпион мира Никита Нагорный. Он весь командный турнир не то, что не улыбался, но даже не подмигнул в камеру. Нагорный — весёлый парень, который не упустит случая пошутить!

Он вышел на ковёр и показал просто фантастическую программу в вольных. Убрал свой именной элемент и сделал то, что должен был сделать!

Через 25 лет после триумфа в Атланте сборная России вновь — сильнейшая гимнастическая команда мира.

Японцы прекрасно выступили на перекладине, которая для них была последним снарядом. И Нагорному нужно было набирать 14,600 балла, чтобы наши стали чемпионами. Мог ли Никита это сделать? Конечно, мог. Но представляете, как шла работа перед его выходом на помост? Оставлять сложнейшее тройное сальто — невероятно дорогое, именное, которое даст большие баллы? Или убрать, чтобы не рисковать выходом за ковёр?

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля

Убрали. Никита вышел на последнее выступление в командных соревнованиях. От него зависело всё. И в этот момент он улыбнулся, подмигнул в камеру — и пошёл. Пошёл выигрывать. И выиграл. А после своего выступления не смог сдержать слёз. И никто не смог, когда была объявлена та самая чудесная и нужная оценка. Судьбу олимпийского золота решили 0,13 балла!

Но до этого выступления Нагорных были выступления всех парней на других снарядах. Те же вольные в исполнении ломаных-переломанных Артура Далалояна и Дениса Аблязина, которые пожертвовали своим здоровьем, чтобы выступить на этой Олимпиаде. Шикарные брусья от Давида Белявского. Были удивительные опорные прыжки, когда каждый из наших вставал на приземлении, как влитой. Были выступления Александра Карцева и Владислава Поляшова в квалификации.

Спасибо, парни! Вы — герои.

Андрей Шитихин

 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Российские гимнасты выиграли Олимпиаду! Такого не было 25 лет
Саблистки принесли России золото и серебро. Но хочется плакать
Из Украины в Россию ради девушки. Бондарь обрел любовь и медаль
Россиянки спаслись в битве с Венгрией. Прокофьева — герой
Игры в Токио: итоги 26 июля
София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую
Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпиады
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом
«Олимпийский» Токио показали с орбиты
Великая: Публика требовала российского финала в Токио
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале ОИ-2020
Такого не было никогда. Как казахстанские теннисистки установили антирекорд Олимпийских игр
В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов: видео
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Софья Великая поздравляет Софию Позднякову с олимпийским «золотом»
Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады
Россиянин Храмцов поборется за золото Олимпийских игр по тхэквондо
Саблистки Великая и Позднякова гарантировали России медаль Олимпиады
Сборная Словении разгромила Аргентину на Олимпиаде, Дончич оформил дабл-дабл с 48 очками
Бондарь и Минибаев завоевали бронзу Игр в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки
Олимпийское счастье: австралийский тренер взорвал Сети реакцией на победу
Нидерландский теннисист Ройер покинул Олимпиаду из-за коронавируса
Россия героически обыграла США на Олимпиаде. Наши волейболисты терпели и не ломались
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Самые красивые российские спортсменки на Играх в Токио (фото)
Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила румынок в матче Олимпиады
Саблистка Софья Великая стала третьей россиянкой, вышедшей в ¼ финала ОИ-2020
13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге
Екатерина Александрова проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио
Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы олимпийского турнира
Российские пловцы отказались общаться с журналистами после провала в эстафете на Олимпиаде
Мужская сборная России по волейболу победила команду США на Олимпиаде-2020 в Токио
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
20Самые красивые россиянки на Олимпиаде
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
7Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
Красильников и Стояновский — о матче с чехами на ОИ: «А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир»
Тайфун «Непартак» движется в сторону Токио
Губерниев жестко высказался о выступлении российских пловцов в эстафете 4×100 м вольным стилем
Веснина уступила Джорджи в 1/16 финала турнира Олимпиады
Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу во втором круге олимпийского турнира
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Россияне стали седьмыми в эстафете 4×100 м вольным стилем на ОИ-2020. Золото у США
Олимпиада-2020. Плавание. Малютин, Ефимова, Чикунова, Колесников и Рылов вышли в финал, Каменева и Фесикова выбыли
Стояновский прокомментировал победу над командой Мексики: «Получились качели»
Юлия Ефимова: «Это уже нечестная Олимпиада! И здесь какой-то не такой настрой»
Шкурдай и Шиманович не зажгли в финалах понедельника: стартовали на крайних дорожках, Илья плыл третьим, у обоих не лучшие секунды
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь