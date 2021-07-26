Российские гимнасты выиграли Олимпиаду-2020! Такого не было четверть века

То, что сделала мужская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио — невероятно. Про это точно нужно снимать художественный фильм. Парни из сборной России уверенно лидировали после четырёх снарядов, почти потеряли всё на перекладине и на вольных. Всё должен был решить абсолютный чемпион мира Никита Нагорный. Он весь командный турнир не то, что не улыбался, но даже не подмигнул в камеру. Нагорный — весёлый парень, который не упустит случая пошутить!

Он вышел на ковёр и показал просто фантастическую программу в вольных. Убрал свой именной элемент и сделал то, что должен был сделать!

Через 25 лет после триумфа в Атланте сборная России вновь — сильнейшая гимнастическая команда мира.

Японцы прекрасно выступили на перекладине, которая для них была последним снарядом. И Нагорному нужно было набирать 14,600 балла, чтобы наши стали чемпионами. Мог ли Никита это сделать? Конечно, мог. Но представляете, как шла работа перед его выходом на помост? Оставлять сложнейшее тройное сальто — невероятно дорогое, именное, которое даст большие баллы? Или убрать, чтобы не рисковать выходом за ковёр?

21 фотография 21 фотография 21 фотография Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля

Убрали. Никита вышел на последнее выступление в командных соревнованиях. От него зависело всё. И в этот момент он улыбнулся, подмигнул в камеру — и пошёл. Пошёл выигрывать. И выиграл. А после своего выступления не смог сдержать слёз. И никто не смог, когда была объявлена та самая чудесная и нужная оценка. Судьбу олимпийского золота решили 0,13 балла!

Но до этого выступления Нагорных были выступления всех парней на других снарядах. Те же вольные в исполнении ломаных-переломанных Артура Далалояна и Дениса Аблязина, которые пожертвовали своим здоровьем, чтобы выступить на этой Олимпиаде. Шикарные брусья от Давида Белявского. Были удивительные опорные прыжки, когда каждый из наших вставал на приземлении, как влитой. Были выступления Александра Карцева и Владислава Поляшова в квалификации.

Спасибо, парни! Вы — герои.