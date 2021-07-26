Российские спортсмены завоевали три золотые медали в третий день Олимпийских игр

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Золотые награды в понедельник завоевали София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.

Серебряным призером стали саблистка Софья Великая, проигравшая в финале Поздняковой. Бронзовую медаль завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Всего в понедельник было разыграно 22 комплекта медалей.

Сборная России поднялась на четвертое место в общем медальном зачете, в активе россиян четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Первое место в зачете занимают японцы (8−2−3), второе — американцы (7−3−4), третье — китайцы (6−5−7).