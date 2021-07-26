Великая призналась, что тренировалась лишь четыре месяца перед Олимпиадой
Российская саблистка Софья Великая после поражения в финале Олимпиады от другой россиянки Софии Поздняковой оценила свое выступление и рассказала о подготовке к Играм.
Российская саблистка Софья Великая после поражения в финале Олимпиады от другой россиянки Софии Поздняковой оценила свое выступление и рассказала о подготовке к Играм.
«Сегодня я отлично фехтовала. Было волнение, но не было страха и
Вы знаете, для меня ведь это были первые международные соревнования в нынешнем году! Тренировалась в полном объеме только четыре месяца. Потому что у меня двое детей — и я не могла не уделять им время. Очень сложно было пройти весь этот путь, но я справилась. Вместе с Софией Поздняковой мы подарили хороший финал и принесли две медали нашей команде.
Поздравляю Соню с заслуженной победой, — цитирует Великую официальный
36-летняя Великая — трехкратная серебряная призерка Олимпиады в личных соревнованиях.