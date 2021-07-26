Великая призналась, что тренировалась лишь четыре месяца перед Олимпиадой

«Сегодня я отлично фехтовала. Было волнение, но не было страха и каких-то особенных переживаний. Меня ничего не сковывало. Я безумно рада попасть в финал. До него не дошли Ольга Харлан, сильные кореянки и француженки. Олимпиада полна сюрпризов.

Вы знаете, для меня ведь это были первые международные соревнования в нынешнем году! Тренировалась в полном объеме только четыре месяца. Потому что у меня двое детей — и я не могла не уделять им время. Очень сложно было пройти весь этот путь, но я справилась. Вместе с Софией Поздняковой мы подарили хороший финал и принесли две медали нашей команде.