Максим Храмцов выиграл Олимпиаду со сломанной рукой. Это первое в истории России золото в тхэквондо
Невероятный день!
Невероятный день!
Тхэквондисты сборной России продолжают зажигать в Токио. У нас уже была бронза Михаила Артамонова, серебро Татьяны Мининой и вот теперь есть еще и долгожданное золото. Его обладателем стал 23-летний Максим Храмцов.
Парень из Нижневартовска выступал в разных весовых категориях (до 68 и 74 кг). Наводил шороху в обеих. Храмцов трижды выигрывал юниорский и молодежный чемпионаты Европы, но действительно серьезный успех пришел к нему в 2017-м. Спортсмен отправился на взрослый чемпионат мира, где стал лучшим. До него никогда российские мужчины не выигрывали этот турнир.
После него Храмцов перешел в категорию до 80 кг. В ней стало получаться ничем не хуже: дважды становился лучшим на Евро. Не так уж и трудно догадаться, в каком статусе тхэквондист приехал в Токио. Поэтому ничего другого, кроме выхода в финал, от него не ждали. Россиянин это прекрасно понимал, и отлично постарался.
Он уверенно провел три боя. Первый против представителя
В финале же Храмцов встретился с иорданцем Салехом Эльшарабати. Для того, чтобы стать первым в России олимпийским чемпионом ему нужно было не отклоняться от своей тактики. Еще до поединка Максим выглядел фаворитом встречи, но Олимпиада никогда не бывает без нервов. После двух раундов он вел — 7:1.
Правда, один удар иорданца в заключительном раунде подарил ему сразу же 5 очков — 6:7. Было опасно. Тем не менее Храмцову хватило сил не делать ничего лишнего. Он спокойно избивал соперника, уходя в отрыв. На последних секундах уже было понятно, что никто не заберет у него победу. 20:9 — и это первое в истории нашего спорта золото в тхэквондо. Красота!
Виктория Дмитриева