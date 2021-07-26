Старт Левита с Жусуповым и «коронка» Баландина. Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2020 на 27 июля

В частности, Дмитрий Баландин начнет соревнования на своей коронной дистанции, а на ринг выйдут боксеры Абылайхан Жусупов и Василий Левит. Также состоится розыгрыш наград в дзюдо и таеквондо.
Расписание выступлений казахстанцев на 27 июля:
27 июля, 08:00, квалификация — Дидар Хамза (до 81 килограмма) В 14:00 начнутся утешительный раунд, полуфиналы, затем схватки за третье место и финалы.
27 июля, 08:00 — Елена Рыбакина — Донна Векич (Хорватия)
27 июля, 08:00 — Михаил Кукушкин — Илья Ивашка (Беларусь).
27 июля, 08:00 — Жансель Дениз (свыше 67 килограммов) — Светлана Осипова (Узбекистан)
27 июля, 09:45 — Руслан Жапаров (свыше 80 килограммов) — Александр Бахманн (Германия).
27 июля, 09:00 — Денис Ганькин.
27 июля, 11:00 — Казахстан — Сербия.
27 июля, 14:15 — Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) — Деланте Джонсон (США)
27 июля, 15:51 — Василий Левит (до 91 килограмма) — Эммануэль Рейес (Испания).
27 июля, 16:58 — Дмитрий Баландин.
Добавим, что на данный момент у Казахстана три бронзовые медали. Их завоевали штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, а также дзюдоист Елдос Сметов.