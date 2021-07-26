«Тут всё продано». Российским волейболистам на ОИ-2020 придётся играть против заражённого?
Чешский игрок сыграет с россиянами, даже толком не отбыв карантин после сомнительного теста.
Чешский игрок сыграет с россиянами, даже толком не отбыв карантин после сомнительного теста.
Хочется верить, что и дальше
Главное — не контактировать с теми, кто может потенциально переносить вирус. Но если в олимпийской деревне сделать это можно, то на спортивной арене — вряд ли.
Речь идёт об Ондржее Перушиче и Давиде Швайнере. И именно Перушич после прилёта в Токио отправился на карантин — симптомов у него нет, но тест оказался не отрицательным.
Организаторы выразили надежду, что Перушич скоро поправится, и заявили, что попробуют
Согласно правилам, чехам 29 июля предстоит сыграть с мексиканцами, а 31 июля — с россиянами. Но, если в календаре ничего не изменится, Перушич выйдет с карантина только к третьей игре.
Мало того, что со спортивной точки зрения это не совсем справедливо по отношению к Красильникову и Стояновскому, которым придётся действительно бороться с чехами за победу, в отличие от латышей и мексиканцев, так ещё и появляется опасность заражения коронавирусом. Сами волейболисты выразили серьёзные опасения на этот счёт.
«Матч будет, кажется. Ондржей Перушич выйдет и будет играть. Официальный карантин — 10 дней. Но тут телевидение, и всё продано. Ему пошли на уступки: на
«Настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. Надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. Понятно, что есть телеправа и всё продано. Но если
Россияне оказались в затруднительном положении. Отказаться от встречи они не могут — последует более серьёзное наказание, чем техническое поражение. Но и выходить на матч против чеха, который толком не отбыл карантин после сомнительного теста, небезопасно.
Остаётся лишь два варианта. Либо привлекать внимание к проблеме. И словами, и действиями. Тогда, может быть, игру хотя бы перенесут на пару дней, когда карантин будет завершённым.
Либо просто надеяться на то, что пронесёт и перед финальными матчами случайно не вылезет
Михаил Чесалин